El consum habitual de nous, relacionat amb la salut i la longevitat en les dones

Les dones d'entre 50 i 60 anys que consumeixen a el menys dues porcions de nous per setmana tenen una major probabilitat d'un envelliment saludable en comparació amb les que no ho feien, segons un nou estudi epidemiològic publicat al 'Journal of Aging Research'.





Després de considerar diversos factors que podrien afectar la salut en els adults grans, com l'educació i l'activitat física, les nous van ser l'únic fruit sec associat amb probabilitats significativament millors d'un envelliment saludable.





En aquest estudi, que va ser recolzat per la Comissió de Nou de Califòrnia, l'envelliment saludable es va definir com la longevitat amb bona salut mental i sense malalties cròniques importants, problemes cognitius o discapacitats físiques després dels 65 anys.









Investigacions anteriors de la investigadora principal, la doctora Francine Grodstein, anteriorment de l'Hospital Brigham and Women 's, van descobrir que menjar nous pot tenir un impacte positiu en la reducció del risc de discapacitats físiques en adults majors, així com en el deteriorament cognitiu.





A més, altres en el mateix grup de recerca han trobat disminucions en les malalties cardiovasculars i la diabetis tipus 2, totes condicions que es tornen més comuns a mesura que envellim. No hi ha una solució única per frenar els efectes de l'envelliment, però adoptar els hàbits correctes, com menjar un grapat de nous, pot ajudar.





En aquest estudi, Grodstein va analitzar dades de 33.931 dones en l'Estudi de Salut d'Infermeres (NHS) per avaluar l'associació entre el consum de nous i la salut general i el benestar en l'envelliment.





Entre 1998 i 2002, es va preguntar a les infermeres de l'NHS sobre la seva dieta (inclòs el consum total de nous); avaluat per malalties cròniques (com càncer, atac cardíac, insuficiència cardíaca, accident cerebrovascular, diabetis tipus 2 i malaltia de Parkinson); i avaluat per problemes de memòria, salut mental i limitacions físiques (incloses activitats diàries com donar la volta a l'illa, pujar un tram d'escales, banyar-se, vestir-se i passar l'aspiradora).





Dels participants en l'estudi, es va trobar que el 16% eren "persones sanes", definides com que no tenien malalties cròniques importants, van reportar deteriorament de la memòria o discapacitats físiques, a més de tenir salut mental intacta.





Encara que investigacions anteriors han connectat una dieta saludable, incloses les nous, a una millor funció física entre homes i dones grans, aquest estudi només va incloure a dones.





Es necessita més investigació per comprendre si aquests resultats són vàlids entre els homes. A més, els participants no se'ls va assignar menjar nous o altres aliments; simplement se'ls va preguntar sobre les seves eleccions dietètiques.





És possible que els subjectes van informar erròniament la seva ingesta dietètica ja que aquesta informació va ser recopilada per qüestionaris. Com a estudi observacional, això no prova causa i efecte. No obstant això, aquesta investigació dóna llum sobre hàbits simples que poden influir en la salut durant els últims anys de la vida, com menjar nous.