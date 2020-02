Willy Toledo, absolt del delicte d'ofensa als sentiments religiosos

El Jutjat Penal número 26 de Madrid ha absolt l'actor Willy Toledo del delicte d'ofensa als sentiments religiosos en considerar que les entrades en el seu perfil de Facebook insultant a Déu i a la Mare de Déu no acrediten per si sols la comissió d'un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.





En concret, la sentència reconeix "la falta d'educació, el mal gust i el llenguatge groller" utilitzat Willy Toledo, "i que caracteritza les seves publicacions", però subratlla que "no acrediten per si sols la comissió per part d'ell mateix d'un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos pel qual ha estat acusat".

El Jutjat també resol que l'actor no va incórrer en un delicte d'obstrucció a la Justícia al no presentar-se anteriorment al jutjat, segons la sentència.





L'associació Advocats Cristians va interposar una denúncia contra l'actor per uns missatges publicats al seu perfil de la xarxa social Facebook el 2015 i 2017 en què insultava a Déu i a la Verge, i demanava 22 mesos de multa per a ell. Per la seva banda, la Fiscalia i la seva defensa demanaven la seva absolució per aquests fet, en situar-los en el marc de la llibertat d'expressió.









Durant el judici l'actor va defensar que les seves paraules són "blasfèmia" i no constituïen delicte, mentre que l'acusació exercida per l'associació Advocats Cristians va destacar que es tractava d'un atac a la llibertat religiosa.





La sentència repassa la legislació vigent a Espanya i a la Unió Europea en aquest aspecte, diferents sentències de Tribunal Constitucional i d'altres jutjats, i reitera que les dues publicacions de Facebook de Willy Toledo anaven dirigides als seus seguidors i persones que comparteixen les seves idees.





"NO VOLIA OFENDRE A NINGÚ"





Així mateix, recull la literalitat de les frases de les publicacions de Toledo i, tot i que reconeix que el llenguatge és "groller", reitera que no incorre en cap delicte d'ofensa als sentiments religiosos tal com defensa l'associació Advocats Cristians.





En concret, explica que el primer text es va publicar el 12 d'octubre, dia de la festa de la Hispanitat, i en ell a més de dir "em cago en la Verge del Pilar", Willy Toledo també fa la mateixa al·lusió malsonant i groller respecte de la festa nacional, la monarquia i els seus monarques, el descobriment, els seus conqueridors, la conquesta i "tot el que es belluga".





"És a dir resulta evident que el seu objectiu no era la crítica o ofensa dels sentiments religiosos, sinó la Festa del dotze d'octubre i tots el que implica la mateixa", subratlla la sentència.





A més, ressalta que Willy Toledo va manifestar durant el judici que "no volia ofendre a ningú, que només volia expressar els seus sentiments i opinions, exercitar el seu dret a la llibertat d'expressió".





TAMPOC HI HA OBSTRUCCIÓ A LA JUSTÍCIA





D'altra banda, el jutjat conclou que l'actor tampoc va cometre un delicte d'obstrucció a la justícia. Durant la fase d'instrucció, Willy Toledo va ser cridat a declarar en tres ocasions.





Després de no acudir a les dues primeres citacions per considerar que no havia comès "cap delicte" sinó que havia "exercit la seva llibertat d'expressió", el passat 12 de setembre va ser detingut per la Policia per assegurar la seva compareixença als jutjats.





"La incompareixença dels acusats o investigats durant la instrucció o durant la substanciació del judici oral no poden ser constitutius d'un delicte d'obstrucció a la justícia", dicta la sentència.