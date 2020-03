Després de ser apuntat amb una pistola Guaidó afirma que la seva vida està a el servei de la lluita democràtica

En el missatge de Twitter Guaidó va afirmar "veure a la dictadura apuntar-nos a mi ia la nostra gent ni em s'acovardeix ni ens espanta. Quan vaig entrar en això sabia al que em exposava. El que no té perdó és que hi hagi un noi de 16 anys ferit greument, quan l'únic que reclama és el seu dret a viure en Llibertat ".









I després va afegir "si alguna cosa em passa, algú prendria el meu lloc i la Llibertat s'obrirà camí. Si creuen que això es tracta d'un sol home, llavors no han entès res". El mandatari va indicar que ser apuntat per una arma de foc no ho acovardeix ni espanta. "Quan vaig entrar en això sabia al que em exposava".





















Aquest dissabte, durant la escomesa d'homes armats amb pistoles i objectes contundents, irigentes polítics també van resultar ferits. Entre els lesionats es troben almenys cinc militants de Primer Justícia, dos d'ells colpejats amb objectes contundents al cap. Un d'ells, identificat com Miguel Peña, secretari general de PJ Barquisimeto.





Durant l'atac, que ha estat qualificat d'intent de magnicidi, va rebre diversos impactes de bala la camioneta on es traslladava el mandatari encarregat. Les manetes de la porta també van ser destrossades després de l'escomesa dels paramilitars chavistes.





Durant el recorregut de Guaidó, simpatitzants del chavisme armats van disparar en reiterades oportunitats en contra de la concentració i el vehicle on es trobava Guaidó.





AIXÍ VA QUEDAR LA CAMIONETA DE GUAIDÓ DESPRÉS DE SER ATACAT PER SIMPATITZANTS CHAVISTES