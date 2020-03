Treball ha decidit que no sancionarà a les empreses que incompleixin els plans d'igualtat

En una setmana finalitza el termini perquè les empreses espanyoles amb més de 150 treballadors aprovin els seus "plans d'igualtat" a fi de promoure l'equiparació efectiva en les condicions laborals dels homes i dones de les seves plantilles.





De moment, el Govern ha decidit que a partir del pròxim 7 de març, data límit per aprovar i registrar aquests plans, les empreses que encara no hagin implementat cap mesura no siguin sancionades.





Malgrat que el Reial decret llei 6/2019 preveia sancions de fins a 18.000 euros, Treball només obrirà expedients però en cap cas d'imposar sancions pecuniàries a les companyies. La Inspecció tampoc té previst posar en marxa una campanya de seguiment específica sobre aquest aspecte.









L'Executiu obrirà el puny i donarà més temps per adaptar la situació interna de les empreses a la nova situació. Segons informa 'El Confidencial Digital', l'actual administració prefereix enviar requeriments recordant l'obligatorietat d'equiparar els permisos per paternitat o maternitat, que castigar les empreses incomplidores. Ni tan sols la Direcció General de Treball ha donat instruccions específiques als tècnics sobre com actuar davant els casos més dubtosos.





A més, l'objectiu de Treball en aquest moment és que es compleixi el registre horari de jornada, una altra de les grans novetats en els centres de treball.