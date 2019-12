Els pares dels nadons nascuts a partir d'aquest 1 de gener tindran 12 setmanes de paternitat

A partir de l'1 de gener de 2020, l'altre progenitor diferent a la mare biològica comptarà amb 12 setmanes de permís per naixement de fill o filla. Així, l'any que ve el permís de paternitat durarà quatre setmanes més que el 2019, quan són vuit.









Aquesta ampliació del permís de paternitat va entrar en vigor el passat mes d'abril a través de Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació aprovat pel Govern de Pedro Sánchez.





Aquest permís, retribuït a el 100%, serà intransferible, de manera que si el pare no ho gaudeix, no ho podrà cedir a la mare. De les 12 setmanes de permís el 2020, les quatre primeres les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part; i les vuit setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior a el part fins que el fill o la filla compleixi un any.





Tal com estableix la mesura aprovada, les primeres setmanes posteriors al part hauran de gaudir de forma ininterrompuda, de manera que els progenitors estan obligats a simultaniejar. Aquesta impossibilitat que els progenitors puguin fer torns ha generat crítiques entre associacions i també en Units Podem.





Davant aquest fet, el PSOE va incloure el compromís de modificar "aquelles traves actuals que dificulten la no simultaneïtat" d'aquests permisos "en la seva proposta de programa comú progressista per a les eleccions del 10N.





L'ampliació del permís de paternitat a 12 setmanes el 2020 costarà 336 milions d'euros més a l'Estat, segons els càlculs que el Govern va incloure en el Pla Pressupostari remès el passat 15 d'octubre a Brussel·les.





El Govern ja va fer una estimació del cost d'aquesta mesura en la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu sobre el Reial decret llei. D'acord a aquesta anàlisi, un cop implantades les 12 setmanes de permís de paternitat el 2020, el cost global d'aquest permís i del de maternitat suposaran 705 milions anuals per l'Estat. Altres 166 els costarà a les companyies, com a conseqüència de les quotes empresarials.





En entrar en vigor el reial decret, l'abril de 2019 el permís de paternitat va passar de durar cinc setmanes a vuit. En concret, en el Pla Pressupostari remès a Brussel·les el Govern va xifrar en 252 milions la despesa del permís de paternitat, després de l'ampliació de tres setmanes dels permisos des del mes d'abril. Segons l'anàlisi de Govern, l'extensió del permís anava a implicar per a l'Estat un cost total de les prestacions per maternitat i paternitat de 226 milions, i per a les companyies uns 53 milions.





Tal com s'estableix en el text, el permís de paternitat s'ampliarà de forma progressiva: es va elevar a vuit setmanes el 2019; i s'elevarà a dotze el 2020 i a 16 el 2021, igualant-se així al de maternitat.





En la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu sobre el Reial Decret Llei, es preveu que la despesa per aquestes prestacions s'elevi fins als 1.107 milions d'increment en 2021 i fins als 261 milions en relació a les empreses.





Un cop equiparats, les sis primeres setmanes posteriors al part seran obligatòries i ininterrompudes, i les deu restants que tindrà cada progenitor seran a distribuir fins que el nadó faci un any.