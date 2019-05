La Seguretat Social gestiona 130.000 permisos de maternitat i paternitat en tres mesos

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha gestionat en el primer trimestre de l'any 65.386 prestacions econòmiques per maternitat, fet que suposa un 4% més que en el mateix període del 2018; i 70.705 per paternitat, un 9,6% més. Així doncs, en els primers tres mesos de 2019 es van tramitar 136.091 permisos, sumats les comandes per la mare i pel pare.









D'acord a les dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en el primer trimestre es va destinar gairebé 489 milions d'euros al pagament de prestacions econòmiques per aquests permisos: 357.700.000 d'euros per maternitat, i 130,7 per paternitat .





A causa de que l'INSS ho comptabilitza trimestralment, en aquesta tanda de dades no entren els nous permisos de paternitat, que des del passat 1 d'abril són de vuit setmanes a 2019, dues d'elles obligatòries després del part. D'aquesta manera, és previsible que la despesa per aquesta prestació econòmica augmenti de manera notable a partir d'aquest moment.





Encara que l'impacte de l'ampliació a vuit setmanes encara no es reflecteix, sí que es nota en la despesa en prestacions per paternitat l'extensió de quatre a cinc setmanes que va entrar en vigor el juliol de 2018. De fet, aquesta despesa va experimentar un increment anual del 28,3%.





Davant del repunt de la despesa en paternitat, l'import dedicat a l'abonament de les prestacions per maternitat s'ha reduït un 1,6% el primer trimestre respecte al mateix període de 2018.





Del conjunt de prestacions per maternitat gestionades fins al març, la major part, 64.196, van correspondre a permisos gaudits per la mare (+4%), enfront de 1.190 (+8,3%) que van ser sol·licitats pel pare després de cedir-li la mare el dret.





El permís de maternitat s'abona durant 16 setmanes, ampliables en cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El pare pot gaudir del temps cedit per la mare al mateix temps que ella o a continuació, excepte en les sis primeres setmanes de descans obligatori per a la mare en cas de part natural (en cas de defunció de la mare, el dret a aquestes sis setmanes ho pot sol·licitar el pare). La Llei contempla també la possibilitat de gaudir a temps parcial del permís.





Tant en maternitat com a paternitat, la prestació consisteix en un subsidi equivalent al salari íntegre de la treballadora o treballador i s'abona directament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.





Les comunitats autònomes que van registrar un major nombre de permisos per maternitat en el primer trimestre van ser Catalunya (11.962), Andalusia (11.926), Madrid (11.004), Comunitat Valenciana (6.445) i Galícia (3.153). En termes relatius, cinc comunitats van retallar el nombre de prestacions per maternitat respecte a gener-març de 2018, especialment Astúries (-11,2%) i Navarra (-5,3%). Els majors augments van correspondre a Extremadura (+11,1%), la Rioja (+8,7%) i Andalusia (+8,6%).





Per la seva banda, el nombre de prestacions per paternitat gestionades en el primer trimestre per la Seguretat Social ha pujat a 70.705, un 9,6% més que el mateix període de 2018, amb un cost superior als 130 milions d'euros (+28, 3%).





Les comunitats autònomes en les que major nombre de pares es van acollir al permís de paternitat van ser Catalunya (14.149), Andalusia (11.608), Madrid (11.571), Comunitat Valenciana (7.158) i País Basc (3.264).