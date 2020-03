El Fons Monetari i el Banc Mundial es preparen davant el desafiament econòmic del coronavirus

El Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial han subratllat que estan "preparats" per utilitzar tots els instruments a la seva disposició amb l'objectiu d'aturar el "desafiament econòmic" que comporta l'expansió del coronavirus Covid-19, segons han indicat les institucions en un comunicat conjunt.









"L'FMI i el Banc Mundial estan preparats per ajudar els nostres països membres a tallar la tragèdia humana i el desafiament econòmic que comporta el Covid-19. Estem en contacte amb institucions internacionals i amb les autoritats nacionals, amb especial atenció als països pobres, on els sistemes de salut són més febles i la gent és més vulnerable", han afirmat la directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva, i el president de Banc Mundial, David Malpass.





"Farem servir els instruments disponibles fins al màxim possible, incloent finançament d'emergència, assessoria política i assistència tècnica. En particular, tenim facilitats ràpides de crèdit que, col·lectivament, poden ajudar els països a respondre a un ampli rang de necessitats", han afegit .





Els organismes han subratllat que la cooperació internacional és "essencial" per solucionar l'impacte econòmic i sanitari del brot víric. "L'FMI i el Banc Mundial estan plenament compromesos amb proporcionar el suport que la gent en els nostres països membres espera de nosaltres", han puntualitzat Malpass i Georgieva.





La setmana passada, els dos organismes van informar que s'estaven plantejant modificar el format de les seves reunions de primavera, previstes per a mitjans d'abril, per l'impacte de brot de coronavirus.





Així mateix, el director del departament de comunicació de l'FMI, Gerry Rice, va assegurar que l'FMI estava mantenint una "estreta coordinació amb les autoritats dels països" i va recordar que la institució disposa d'instruments financers per donar suport amb rapidesa a països afectats per epidèmies o desastres naturals. No obstant això, fins ara cap país ha sol·licitat aquest tipus d'assistència".