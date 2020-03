El vendaval a Catalunya: piscines i baranes que volen

El vendaval d'aquest dilluns ha tirat al carrer una piscina de 21 metres quadrats situada a la terrassa d'un edifici de deu metres d'altura al carrer Indústria de les Borges Blanques (Lleida), si bé no s'ha hagut de lamentar danys personals.









A Lleida, el vendaval ha provocat destrosses com la caiguda de la teulada de el poliesportiu de Cervera (Lleida), d'arbres, cartells, de l'arrebossat d'un balcó o del mur de l'entrada dels Camps Elisis, a la ciutat de Lleida.





BARCELONA





Un tros d'una barana d'un àtic del número 286 del carrer Viladomat, al districte de l'Eixample, ha caigut aquest dilluns sobre unes motos que estaven aparcades durant les ratxes de vent que han afectat la capital catalana.





Segons fonts municipals, no hi ha ferits i es manté activada l'alerta per vent, i els Bombers de Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets per valorar la situació, retirar la barana i assegurar la zona.





A més, a l'avinguda Icària, al districte de Sant Martí, un conductor d'un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha intentat esquivar un contenidor que, empès pel vent, ha impactat contra el frontal de el vehicle -tampoc hi ha hagut ferits-.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 967 crides per 727 incidents relacionats amb el vent a Catalunya aquest dilluns, la majoria a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Segrià.