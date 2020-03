Cabify comença a operar a Saragossa

Cabify comença aquest dimecres, 4 de març, a donar servei de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) a Saragossa, segons ha informat la plataforma de mobilitat, que es converteix així en la primera signatura de el sector a desembarcar en aquesta ciutat.









La companyia que dirigeix Juan de Antonio continua d'aquesta manera amb la seva expansió per Espanya, atès que amb la seva arribada a la capital aragonesa ja tindrà servei en deu ciutats.





A més, ho fa entrant en una altra de les comunitats que han aprovat restriccions a les VTC. Per això, la signatura donarà aquest servei no com a mediador, sinó com a empresa de VTC, a través de la seva filial Miurchi Car.





L'operativa serà similar a la que ja té habilitada en altres regions que han regulat aquest transport, com Catalunya i València, a fi de sortejar l'antelació establerta per sol·licitar un d'aquests cotxes.





Cabify estableix que l'usuari hagi de complir amb aquesta antelació, de 15 minuts en el cas d'Aragó, la primera vegada que descarrega l'App, formalitza la seva subscripció i demana el primer vehicle, però ja no en les següents demandes de cotxes, atès que s'interpreten com extensions d'un contracte inicial.