Albert Rivera ja ha tornat al seu ofici d'advocat. Però a què es dedicarà exactament com a president executiu del bufet Martínez-Echevarría? El despatx d'advocats --que compta ara mateix amb una oficina principal a Andalusia, sis a Portugal i una a Madrid-- vol potenciar el seu departament de dret financer, atenent sobretot a les demandes contra la banca.





Cal recordar que abans de dedicar-se a la política, Rivera era un dels advocats de l'equip jurídic de "la Caixa". Encara que no tingui molt historial de pràctica forense, la seva experiència al capdavant d'un partit nacional li dóna un bagatge (i una agenda) que el bufet vol aprofitar per posicionar-se al mercat. En concret, Martínez-Echevarría i ha proposat competir amb altres despatxos destacats en aquest camp com Arriaga Associats o Navas & Cusí.









"Tornaré a defensar la justícia des d'un altre lloc", va proclamar ahir l'exlíder taronja en una roda de premsa que va concitar molt interès però va donar pocs titulars. Al capdavant de la presidència executiva, Rivera s'encarregarà també de captar talent.





Rivera compaginarà la seva tasca a la firma d'advocacia amb la participació en conferències i una possible funció docent que no ha concretat.