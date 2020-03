Iglesias s'arroga la facultat de nomenar o cessar el gerent i tresorer de Podem

Vistalegre III va camí de convertir-se en el congrés que s'erigirà a Pablo Iglesias com a líder absolut de la formació estatge. A mesura que s'acosta la data del conclave, es van coneixent nous canvis que Iglesias i el seu nucli dur volen introduir en la normativa del partit.





Entre ells, s'inclou que sigui l'executiva i no la direcció estatal la que tingui capacitat per nomenar o substituir el gerent, així com a altres càrrecs sensibles interns, com el tresorer o el responsable de l'àrea jurídica. L'última crisi en Podem acabar amb la sortida abrupta de José Manuel Calvente (responsable jurídic de la formació) i Mónica Carmona (responsable de compliment de la normativa interna).









Una altra de les modificacions està relacionada amb el Comitè de Garanties Democràtiques, l'òrgan del partit que vetlla pels drets i obligacions dels afiliats. En els documents de Vistalegre III, s'elimina l'obligatorietat que a l'almenys el 70% dels seus membres --cinc titulars i cinc de suplents-- tinguin formació en Dret. D'aquesta manera, la direcció del Comitè podria recaure en persones de confiança de la secretaria general encara que no fossin juristes.





No obstant això, Iglesias preservarà les actuals facultats del Consell Ciutadà, que triarà les estructures de funcionament dels grups parlamentaris en les Corts, incloses les de portaveu.





Finalment, Podem canviarà el seu mètode d'afiliació, exigint una contribució econòmica mínima als inscrits. Des del partit es considera "ineludible aquest compromís material i simbòlic amb un projecte que es sosté al marge dels bancs", encara que vagi en direcció contrària a la major flexibilitat que fins ara s'havia permès envers la militància.