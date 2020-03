El tribunal de la UE declara que les hipoteques IRPH poden ser anul·lades per un jutge

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat aquest dimarts que l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) ha d'estar sotmès a control judicial perquè els tribunals espanyols s'avaluïn si es tracta de clàusules abusives incloses en contractes hipotecaris.









Si és així, afegeix la Justícia europea, els jutges espanyols que avaluïn cada cas podran substituir l'IRPH per un altre índex com l'euríbor per protegir els consumidors "de les conseqüències especialment perjudicials que podrien derivar-se de l'anul·lació del contracte de préstec".





El tribunal de Luxemburg es pronuncia d'aquesta manera sobre el cas d'un ciutadà espanyol que va signar un contracte hipotecari amb Bankia amb una clàusula relativa al càlcul dels interessos ordinaris d'acord amb l'IRPH. Aquest client va presentar una demanda del judicial per considerar que la clàusula era abusiva davant el jutjat barceloní, que posteriorment va elevar el cas al tribunal de Luxemburg.





El IRPH representa aproximadament el 10% dels crèdits concedits a Espanya i és el segon més present en les hipoteques espanyoles després de l'Euríbor, utilitzat en el 90% dels contractes. Emprar el IRPH en lloc de l'Euríbor suposa un cost superior d'entre 18.000 i 21.000 euros per hipoteca.





En primer lloc, el TUE declara que el IRPH està comprés en l'àmbit de la directiva sobre clàusules abusives encara que siga un índex oficial, donant així la raó als consumidors. En aquest sentit, els jutges europeus expliquen que la legislació espanyola no obliga a utilitzar un índex oficial com el IRPH en els préstecs hipotecaris, sinó que es limita a "fixar els requisits que havien de complir" aquests índexs.





En segon lloc, el tribunal amb seu a Luxemburg ha assenyalat que els jutges que analitzen cada cas han d'assegurar-se que les clàusules del contracte complisquen el requisit de tindre una redacció "clara i comprensible", però no sols "en un pla formal i gramatical".





Segons el TUE, les clàusules deuen a més "permetre que el consumidor mitjà, normalment informat i raonablement atinc i perspicaç, estiga en condicions de comprendre el funcionament concret de la manera de càlcul del referit tipus d'interès i de valorar així, basant-se en criteris precisos i comprensibles, les conseqüències econòmiques, potencialment significatives, d'aquestes clàusules per a les seues obligacions financeres".





Finalment, el TJUE avala que, en cas que el IRPH d'un contracte hipotecari siga declarat abusiu, el jutge puga substituir-lo per un altre índex -com l'Euríbor-- "sempre que el contracte de préstec hipotecari no poguera subsistir després de la supressió de la clàusula abusiva i que l'anul·lació del contracte íntegrament deixara al consumidor exposat a conseqüències especialment perjudicials".