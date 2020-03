El fiscal Fidel Cadena diu que no pot aplicar "de manera prematura" el 100.2 Junqueras

El fiscal de la Sala II del Suprem (TS), Fidel Cadena, ha afirmat aquest dimarts que "no pot ser aplicat de manera prematura" l'article 100.2 del penitenciari, en aplicació del qual el dirigent d'ERC, Oriol Junqueras, ha sortit -amb un permís temporal- de presó aquest matí.









En declaracions als mitjans de comunicació, Cadena ha recordat que el ministeri fiscal recorrerà l'aplicació d'aquest article respecte de tots els condemnats del judici de l'1-O. Ha exposat que s'ha d'exigir l'acceptació de la culpabilitat i el penediment dels fets.





Cadena ha impartit una conferència sobre 'El delicte de rebel·lió i la sentència del procés en el Fòrum de l'Associació de Directius i Executius d'Aragó (ADEA), un acte en què han participat el magistrat Julio Arenere i el president d'ADEA, Salvador Arenere.





La sentència del Procés "és excel·lent, sobretot, en l'àmbit dels drets fonamentals", ha continuat Cadena, que ha discrepat sobre el contingut penal de la mateixa perquè "la solució jurídica hauria d'haver estat una altra", apostant per "un tsunami democràtic que preservi els valors de l'Estat de Dret".





També ha dit sobre la sentència que l'1-O no va ser un "somni", sinó que "això va passar", produint-se "un alçament públic i violent que persegueix uns fins que, a més, aconsegueix", observant que va ser "un projecte tramat des del full de ruta de 2015" que incloïa la creació d'una "estructura d'Estat" que preveia l'ús de la violència "per deixar anar amarres amb l'Estat".





D'altra banda, ha elogiat les "persones meravelloses" que "van descobrir la malversació" per part dels condemnats, en expressa al·lusió a l'advocada de l'Estat Carmen Tejada.





El fiscal ha rebutjat la possibilitat de modificació del delicte de rebel·lió, en el Codi Penal, assenyalant al respecte que s'ha de tenir en compte el principi de proporcionalitat i que cal anar amb compte en l'aplicació dels tipus penals.





Fidel Cadena ha destacat que la regulació del delicte de rebel·lió, des del segle XIX, "protegeix l'ordre constitucional" i té una vigència "absoluta i màxima", de manera que "no cal tocar aquesta figura legislativa".





Ha fet notar que per aplicar-lo "no cal que s'utilitzin tancs" perquè "no és veritat que s'exigeixi un alçament amb armes". Ha defensat penar la promoció d'actuacions de desobediència al Tribunal Constitucional i la de referèndum il·legals, el que "pot dissuadir".





En la seva opinió, l'1-O es va produir "una flagrant il·legalitat que tenia com a objectiu fracturar política i territorialment l'estructura de l'Estat i l'ordre constitucional".





"Per a nosaltres allò va ser un cop d'Estat", ha recalcat Cadena, indicant que totes les normes que va aprovar el Parlament català respecte de la independència "són inconstitucionals" i, a més, "es va derogar de facto i jurídicament la Constitució" amb aquelles normes , després del que ha manifestat que "no hi ha legalitat democràtica fora de la legalitat constitucional" i que "estem afectats tots". Ha deixat clar que "no hi ha cap dret d'autodeterminació a Catalunya".





Respecte a la detenció i enjudiciament de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el fiscal en cap ha expressat que "cal esperar" i que primer el Parlament Europeu, en el qual el líder català és eurodiputat, ha de decidir si aixeca la immunitat al desplaçament i després Bèlgica, on resideix, ha de pronunciar-se sobre l'ordre de lliurament. "Els temps polítics són impredictibles", ha dit.





Ha comentat que "haurem de repetir el judici de principi a final" amb els encausats, com Puigdemont i Clara Ponsatí, subratllant que "no val res de la prova que s'hagi practicat respecte d'altres".