El titular de Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga 49 persones per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions de la Diputació de Barcelona, i té previst citar-los a declarar en qualitat d'investigats, segons un acte.





S'investiga el presumpte desviament de fons de la Diputació a diverses organitzacions, algunes de l'òrbita sobiranista i de CDC, i encara no s'ha fixat la data de les declaracions, segons publica 'El Periódico'.





Entre els investigats hi ha el exresponsable de relacions internacionals de CDC, fundador de la fundació Igman i president de la fundació CATmón, Víctor Terradellas, que presumptament va rebre subvencions de forma irregular.





També apareix citat el diputat de JxCat al Parlament Francesc de Dalmases, pel seu pas per la Fundació CATmón i Igman, sobre qui el jutge puntualitza que no és procedent citar-com investigat perquè té la condició d'aforat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC), per la qual cosa considera que procedeix emetre a l'esmentat tribunal exposició raonada per investigar-lo, un cop finalitzi l'estudi de la prova documental i declarin els investigats.





L'advocat Francesc Sànchez i Víctor Terradellas, investigat en la causa





El jutge Aguirre ha dividit la causa en vuit peces separades, una per cada persona física o jurídica que suposadament es va beneficiar de subvencions irregulars, en què apareixen les persones vinculades, per a "simplificar i activar el procediment".





El magistrat adopta aquesta decisió després de rebre un extens informe de la Guàrdia Civil en el qual apareixien citades 48 persones, entre ells excàrrecs de la Diputació, suposadament responsables de la desviació de fons cap a entitats afins a l'independentisme.





Entre els investigats hi ha el expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve; el diputat adjunt a la Presidència i director de Relacions Internacionals de la Diputació entre 2011 i 2015, Joan Carles Garcia, que era alcalde de Tordera (Barcelona); l'excap de l'Oficina de Cooperació a al Desenvolupament de la Diputació Jonatan Jorba, i l'exdirector de Relacions Internacionals Jordi Castells, que van dimitir al seu dia.





Segons l'informe de la Guàrdia Civil, Joan Carles Garcia suposadament va col·locar a Castells i Jorba, vinculats a CDC, a la Diputació de Barcelona "permetent-se des de Relacions Internacionals l'autorització de subvencions carregades d'irregularitats que van revertir en formacions i fundacions properes a l'antiga CiU i PDeCAT".





L'Institut Armat constata en el seu informe que l'associació Igman i la Fundació CATmón de Víctor Terradellas van rebre subvencions de la Diputació, però també d'alguns departaments de la Generalitat.





26 EXPEDIENTS INVESTIGATS





Els investigadors van detectar suposades irregularitats en un total de 26 expedients de subvenció tramitats per la Diputació de Barcelona a 13 entitats com CATmón, Igman i Voltia, que sumen al voltant d'un milió d'euros en subvencions.





En la majoria de casos, no van presentar la documentació requerida, la documentació aportada per justificar l'import rebut era "escassa", amb informes copiats d'Internet i no es realitzaven les activitats proposades, entre d'altres.





La Guàrdia Civil assegura que totes les institucions que van concedir subvencions estaven sota l'òrbita de l'antiga CDC, i afirmen que hi va haver "una trama organitzativa dirigida des de les institucions públiques controlada per una determinada força política en el seu propi benefici".





Consideren que part d'aquests fons desviats van poder presumptament usar-se per finançar el procés sobiranista "a través de subvencions públiques a entitats directament vinculades amb el 'procés", com és el cas de CATmón i Igman".





La causa va arrencar arran de denúncies de tècnics de la Diputació que es van plasmar en un informe de riscos laborals que primer va ser enviat de forma anònima al jutjat d'instrucció 1 del Vendrell (Tarragona) que investigava el 3% i posteriorment va passar a jutge de Barcelona.