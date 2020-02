El jutge amplia un any el termini d'investigació del cas 3% de finançament de CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha acordat l'ampliació per un any més de la instrucció del conegut com a cas del 3% de presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que acumula ja més d'una vintena d'imputats.









Segons una resolució judicial, va ser l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix com a acusació popular en aquesta causa, la qual va sol·licitar a titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 ampliar el termini 18 mesos més, després de la qual cosa el magistrat va demanar opinió a la resta de parts personades.





La Fiscalia Anticorrupció, llavors, va presentar escrit mostrant d'acord amb allargar la instrucció, ja que en aquesta causa es donen les circumstàncies previstes en la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim), com són "fets de complexitat que requereix l'elaboració de pericials", una investigació que té per objecte "nombrosos fets punibles i involucra gran quantitat" d'imputats, així com "revisió de la gestió de persones jurídic-privades o públiques".





Això sí, el Ministeri Públic apostava per ampliar el termini d'instrucció un any més, proposta que finalment ha confirmat el magistrat, que té ara fins el 23 de febrer del 2021 per investigar el cas del 3%, tot i que no té necessitat d'esgotar.