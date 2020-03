La llei de llibertat sexual es va redactar al marge de les expertes de Justícia: "ens han menyspreat"

La presentació de l'esborrany de la llei de llibertat sexual ha indignat a les juristes que portaven temps treballant en aquesta matèria. Segons informa 'El Independiente', el Ministeri d'Igualtat no ha contactat amb les expertes de Justícia que havien proposat idees sobre com modificar el Codi Penal respecte als delictes sexuals.





"No només no han escoltat les nostres recomanacions, sinó que les han menyspreat", traslladen al digital. Aquest retret se suma a les reticències que en les pròpies files socialistes va provocar l'avantprojecte de l'equip d'Irene Montero, que no va ser vist amb bons ulls pel PSOE a causa de les seves nombroses deficiències tècniques.









Durant l'etapa de Rafael Catalá a el front del Ministeri de Justícia, es va impulsar a un grup d'expertes que havien de reforçar aquest àmbit des de la Comissió General de Codificació. No obstant això, aquest grup es lamenta que "ens trobem que s'ignora el nostre treball i llegim a la premsa, perquè no hem pogut llegir l'esborrany, els traços d'una llei plena de tòpics i amb un discurs excloent a tots els nivells i de manera radical".





Aquestes juristes veuen incompatible la presumpció d'innocència amb la definició àmplia que estableix l'esborrany sobre el consentiment. D'una banda, "s'inverteix la càrrega de la prova", havent de demostrar l'acusat que no va realitzar els actes que li imputa la víctima.





De l'altra, consideren que la llei acabarà davant del Tribunal Constitucional per la seva possible vulneració de l'articulat de la Carta Magna. El Govern ha expressat que el consentiment s'entén com "la manifestació lliure i per actes exteriors, concloents i inequívocs d'acord amb les circumstàncies concurrents la seva voluntat expressa de participar".





A l'igual que al PSOE, aquestes juristes esperen que el pas de la llei pel Consell General de Poder Judicial, així com per altres òrgans consultius, modificarà el text fins a aconseguir una versió més acabada que sortegi aquests problemes jurídics.