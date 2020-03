Malestar socialista per la mala qualitat de l'esborrany de la llei de llibertat sexual d'Irene Montero

L'esborrany de llei integral per a la protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals, un dels projectes estrella de la flamant ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha obert una bretxa en el si de Govern entre socialistes i podemites.









Segons informa 'El Mundo', la vicepresidenta primera de l'Executiu, Carmen Calvo, s'ha vist obligada a actuar d'urgència per salvar l'avantprojecte de llei que aquest mateix dimarts arriba a la taula de Consell de Ministres.





El text legal, en la versió avançada per l'equip de la ministra domicili, arrossegava unes "deficiències notables" que impedien que pogués ser presentat de forma adequada. Tot i que la revisió per part de la Vicepresidència Primera i dels responsables de Justícia és un procediment habitual, les fonts consultades pel diari reconeixen que aquesta vegada la correcció sobre el text original ha estat més gran.





Davant d'aquesta situació, la vicesecretària general dels socialistes, Adriana Lastra, ha sortit a el pas afirmant que no hi ha diferències entre els socis de Govern. En aquest sentit, ha recalcat que la introducció del consentiment exprés per a les relacions sexuals en el Codi Penal és "un compromís del president" i que també "totes les feministes de país" estan pel "sí és sí". "El que hem de fer avui és felicitar-nos totes i tots perquè surti endavant aquesta llei d'una vegada per totes", ha tancat.





No obstant això, el malestar al PSOE és palpable i públic. L'exdiputada socialista que va ser portaveu d'Igualtat, Ángeles Álvarez, ha carregat amb duresa contra Podem acusant-los de fer servir la política com "laboratori d'aprenentatge".









Així mateix, al Govern assumeixen que el trànsit de la llei a través dels organismes consultors del legislatiu (Consell General de Poder Judicial, Consell d'Estat i Consell Fiscal) acabarà per polir les asprors del projecte original.