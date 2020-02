El Govern central impulsarà la llei de Llibertat Sexual abans del 8-M després d'un nou xoc entre PSOE i Podem

El Govern central ha confirmat que la llei de Llibertat Sexual en la qual porta treballant la ministra d'Igualtat, Irene Montero, des que va arribar al Ministeri, es presentarà abans del 8 de març, Dia de la Dona.









D'aquesta manera, Unides Podem ha aconseguit arrencar-li al PSOE aquest compromís per complir els seus plans, que s'estaven veient alterats perquè el Ministeri de Justícia no arribava a donar el seu vistiplau a l'esmentat avantprojecte, segons han informat fonts de la negociació.





En aquesta línia, Moncloa ha explicat que la norma en què treballa Montero "és un projecte legislatiu il·lusionant, que estarà a punt en els terminis previst i enviarà un missatge clar de compromís de govern amb la igualtat de cara al 8 de març"; és a dir, la ministra d'Igualtat podrà presentar-lo abans d'aquesta data clau.





Aquesta llei, que entre altres coses modificarà el consentiment en els delictes sexuals, el conegut com 'sí és sí', havia de comptar amb el vistiplau del Ministeri de Justícia, ja que implica una reforma del Codi Penal.





Les discrepàncies dins de l'Executiu s'han produït precisament per la tardança de Justícia a donar el seu 'ok' a l'avantprojecte elaborat per Igualtat, que porta "dies" preparat, amb el compromís d'iniciar la seva tramitació abans del 8M.





Al seu torn, des del Govern central apunten que fins a la data el Ministeri d'Igualtat no ha fet el pas preceptiu per impulsar l'avantprojecte de llei, ja que no ha proposat incloure'l en l'agenda de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris, que és l'òrgan encarregat de preparar els Consells de Ministres.





És aquí, afegeixen les fonts consultades, on cada departament presenta les seves iniciatives amb l'objectiu que altres ministeris exposin els seus parers o objeccions sobre aquestes propostes.

És habitual que esborranys d'avantprojectes de llei s'aturin en aquesta subcomissió i no saltin a Consell de Ministres fins que no superen les discrepàncies i reticències que sovint algunes normes susciten en determinats departaments.





El govern de coalició ha viscut en només dos dies les seves dues primeres disputes rellevants per les línies d'acció a dur a terme, després d'un mes que s'ha caracteritzat per la bona sintonia entre les dues parts, gràcies també a les "contraccions" i canvis de postura que han assumit tant Unides Podem amb el PSOE en algunes qüestions.





El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha minimitzat les diferències en el si de l'Executiu de coalició sobre la tramitació d'una futura llei de llibertat sexual i ha expressat el seu compromís amb què la nova llei estigui a punt abans del 8 de març, dia internacional de la dona.





"Esperem arribar a temps. Arribarem a temps, però més que la data l'important és que ens anem a situar en l'avantguarda de la igualtat de gènere i de la protecció de les dones", ha afirmat el líder de l'Executiu a la seva arribada al Consell Europeu extraordinari que arrenca aquest dijous a Brussel·les.





Sánchez ha tret ferro a les diferències amb Podem sobre la tramitació de la nova llei. "Em sembla que és menor", ha indicat el mandatari socialista, posant el focus en què l'important és que es dugui a terme la reforma del Codi Penal.