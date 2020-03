El PP porta al Congrés la llei contra referèndums il·legals per "deixar en evidència" a Sánchez

El PP portarà la propera setmana a debat i votació en el Ple del Congrés una reforma del Codi Penal per tornar a castigar la convocatòria il·legal de referèndums, un canvi legal que també va prometre el socialista Pedro Sánchez durant la campanya electoral dels comicis de novembre.





De fet, i donat l'actual mapa parlamentari, la portaveu de Grup Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, assumeix que hi ha poques possibilitats que la seva iniciativa prosperi, però sí que han volgut "deixar en evidència" a el líder d'PSOE, que en campanya va prometre una cosa i al Govern fa la contrària.





"Servirà per deixar en evidència fins a quin punt el PSOE ha pegat un molt accentuat batzegada en benefici dels seus aliats i socis -els separatistes, els sediciosos, persones condemnades, delinqüents- en contra del que el PSOE i Sánchez deien, i en contra de l'enfortiment del sistema democràtic", ha afirmat en roda de premsa al Congrés.









La iniciativa és una reforma puntual del Codi Penal per tornar a castigar amb presó els referèndums il·legals, proposant penes de presó i inhabilitació per als que convoquin, autoritzin, promoguin o facilitin consultes sense cobertura legal.





Aquesta penalització la va introduir el Govern de José María Aznar el 2003 a el fil de l'anomenat 'Pla Ibarretxe', però va ser derogada anys després pel socialista José Luis Rodríguez Zapatero després d'arribar a la Moncloa. El PP considera que "els esdeveniments recents de la història d'Espanya" demostren que promoure conductes com la convocatòria il·legal de referèndum revesteixen "suficient entitat com per merèixer un retret penal" i tenir un efecte dissuasori.





A LA REGULACIÓ QUE PROPOSA EL PP





En concret, el PP proposa introduir de nou en el Codi Penal l'article 506 bis perquè l'autoritat o funcionari públic que, no tenint manifestament de competència per a això, convoqui o autoritzi la convocatòria d'eleccions o consultes populars per via de referèndum sigui castigat amb la "pena de presó de tres a cinc anys i inhabilitació absoluta per un temps superior entre tres i cinc anys a el de la durada de la pena de privació de llibertat imposada".





A més, l'autoritat o funcionari públic que, sense realitzar aquesta convocatòria, faciliti, promogui o asseguri aquest procés per via de referèndum serà castigat amb "pena de presó d'un a tres anys i inhabilitació absoluta per un temps superior entre un i tres anys al de la durada de la pena de privació de llibertat imposada".





També proposa un article 521 bis que penalitza els que participin com "interventors o facilitin promoguin o assegurin la seva realització una vegada acordada la il·legalitat del procés", de manera que seran castigats amb la "pena de presó de sis mesos a un any o multa de 12 a 24 mesos".