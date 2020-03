Corinna qualifica de "regal" una donació de 65 milions que li va fer el Rei Joan Carles

L'advocat de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del Rei Joan Carles, ha assegurat aquest dimecres que l'empresària va rebre una donació del monarca a l'any 2012 com "regal" per a ella i el seu fill pel "afecte" que els tenia, però l'ha desvinculat de les suposades comissions per l'adjudicació a una UTE espanyola per a la construcció de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita.





Així ho afirma el lletrat Robin Rathmell en un comunicat en relació amb la investigació oberta per la Fiscalia suïssa sobre les suposades comissions.





Segons ha informat el diari 'El País', en el marc d'aquestes indagacions s'indaga sobre una donació de 65 milions que va rebre Corinna des d'un compte suïssa vinculada a una fundació panamenya, documentació que es va trobar en els registres ordenats pel fiscal suís als despatxos del gestor de fons Arturo Fasana i de l'advocat Dante Canonica, tots dos vinculats a la suposada trama societària.









"REGAL NO SOL·LICITAT"





L'advocat de l'empresària ha confirmat que el seu client va rebre aquesta donació com "un regal no sol·licitat del Rei emèrit" i que aquest "el va descriure com una forma de donació per a ella i el seu fill, amb els quals ell s'havia encapritxat".





Segons explica Rathmell en el comunicat, Joan Carles havia passat diversos anys "de mala salut" durant els quals Corinna li havia cuidat. "La donació es va documentar clarament com un regal, i les empreses de serveis professionals i els bancs van realitzar el compliment i la diligència deguda necessaris sobre els fons. La nostra client no té lloc en aquests procediments i esperem la seva ràpida conclusió", afegeix.





El lletrat també insisteix que l'empresària "no va participar" en els acords que van portar a la concessió de les obres de l'AVE a la Meca, els quals "no tenen connexió" amb els fons de la donació. "Una mirada rudimentària a la cronologia de l'origen dels fons mostra això clarament", apunta.





A part de la investigació de la Fiscalia suïssa, a Espanya hi ha obertes diligències fiscals secretes sobre les presumptes comissions per l'adjudicació de l'obra. Fonts de la Fiscalia Anticorrupció s'han limitat a assenyalar que les autoritats suïsses han informat a l'encarregat del cas, Luis Pastor, d'aquestes indagacions sobre la donació a Corinna, però no han facilitat més detalls.