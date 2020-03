Itàlia estudia tancar les escoles fins al 15 de març pel coronavirus

El Govern italià preveu tancar totes les escoles, instituts i universitats de país a partir d'aquest dijous fins al pròxim 15 de març en el marc dels seus esforços per contenir el coronavirus, però està a l'espera de l'opinió dels experts abans de decretar la mesura.









Després que la mesura hagi estat avançada pels principals mitjans italians, la ministra d'Educació, Lucia Azzolina, ha aclarit que "no s'ha adoptat cap decisió sobre el tancament d'escoles de moment".





"Hem demanat al comitè tècnic-científic una valoració sobre si deixar obertes les escoles o si tancar-les que sigui proporcional a l'escenari epidemiològic de país en aquest moment", ha indicat, segons l'agència AdnKronos. "Aquesta decisió arribarà en les pròximes hores", ha puntualitzat.





El primer ministre, Giuseppe Conte, ha presidit aquest dimecres un consell de ministres en què s'ha discutit un paquet de mesures per frenar la propagació del coronavirus, que deixa ja 2.502 casos i 79 morts.





Entre les mesures previstes, segons avança AdnKronos, que ha tingut accés a l'esborrany del que s'ha acordat, figura la "suspensió de tota manifestació" així com dels esdeveniments públics o privats en llocs tancats, inclosos cinemes i teatres, que comportin la concentració de persones i no garanteixin la distància de seguretat de com a mínim un metre.





Igualment, el Govern preveu ordenar la suspensió de tots els actes i competicions esportives "de qualsevol ordre i disciplina" llevat que se celebrin a porta tancada. En el cas de les activitats en gimnasos, poliesportius i piscines, podran seguir realitzant-se sempre que es respectin les regles generals per a evitar la propagació de virus.