Veïns de Badalona urgeixen l'enderroc de la fàbrica Mobba després d'anys de retards

Veïns de Badalona urgeixen a l'Ajuntament que enderroqui l'antiga fàbrica de bàscules i balances Mobba després d'anys de promeses de diferents governs al consistori.









La comunitat de veïns del carrer Dos de Maig número 2 assenyala que la situació és d'incertesa davant el futur de la fàbrica, que ocupa el número 1 del mateix carrer.





En representació de la comunitat, Pedro Lao assenyala que "estem desesperats amb la deixadesa per part de l'Ajuntament de Badalona, any rere any, pel que fa a la situació d'abandó en què es troba aquesta fàbrica".





La desesperació veïnal té a veure amb què fa més de deu anys que es va anunciar l'enderroc d'aquestes instal·lacions per construir una zona verda.





Durant aquests anys, explica Lao, l'edifici "segueix sent utilitzat per diferents particulars i col·lectius que porten a terme diverses activitats, algunes d'elles amb ús de maquinària industrial".





Assegura que, a més de soroll, aquests treballs "comporten un elevat risc d'accidents, a causa de la situació de semiabandonament de gran part de l'edifici, que es troba a les fosques, amb finestres trencades i amb acumulació de restes de materials de construcció i dipòsits de líquids".





Els veïns, assegura, tenen "por" que es produeixi algun incendi o que es desprenguin vidres de les finestres. "A més, és freqüent veure rates rondant pel carrer i l'olor de orina al voltant de la fàbrica, ja que molta gent la fa servir de lavabo públic".









AJUNTAMENT





Per part de l'Ajuntament de Badalona, han explicat que "no s'enderrocarà la Mobba fins que no es trobi una alternativa per als artistes que ara mateix la utilitzen com a espai de creació".





Des del consistori es refereixen així a diferents col·lectius de el món de la cultura i l'art, i és que en els últims anys algunes companyies han utilitzat aquestes instal·lacions, com la Industrial Teatrera, o la Xirriquituela, també dedicada a el teatre.





En declaracions a Catalunyapress, el consistori assenyala que "s'estan mirant diverses opcions per col·locar aquests artistes en altres locals municipals", i assegura que totes les activitats que ser realitzen a l'interior de l'antiga fàbrica són artístiques, artesanals i creatives.





Per tot això, asseguren que no hi ha una data tancada per l'enderrocament de la Mobba, però esperen que tingui lloc durant el 2020. Preguntats per la presència de rates, l'Ajuntament assegura que no els consta que hi hagi aquests animals a l'interior de la fàbrica.





FÀBRICA DE CREACIÓ





Fins a una vintena d'artistes de diferents disciplines, com a pintors, titellaires o actors s'han unit com a Fàbrica de Creació La Mobba per, a través de les xarxes socials, donar a conèixer el potencial artístic que s'amaga després de la façana de l'antiga fàbrica.





Després de conèixer a la fi de l'any passat la intenció de l'Ajuntament de buscar-los un emplaçament i derrocar l'edifici, el col·lectiu va emetre un comunicat en el qual lamentaven el poc afecte institucional cap a la cultura de companyies de la ciutat i criticaven cinc anys "marejats de promeses i intencions".









Amb la finalitat de donar a conèixer les seves creacions, a través de xarxes com Twitter també han posat en relleu quines activitats fan, com ara participar en cavalcades de Reis o realitzar espectacles teatrals.