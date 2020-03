Les negociacions entre el PDeCAT i la Crida s'encallen per les pressions de Puigdemont

Les negociacions entre el PDeCAT i la Crida segueixen encallades al no aconseguir cap acord sobre la reordenació dels diversos actors de l'espai polític de JxCat pel que no es descarta cap escenari.





Encara que en un principi els posconvergentes apostarien per coaligar-se amb la Crida per a presentar-se a les pròximes eleccions autonòmiques, res està tancat i perquè aquesta coalició fos possible, el PDeCat exigirà "un reconeixement mutu de tots dos actors".





Així ho han explicat fonts de la negociació, després de la reunió la tarda d'aquest dimecres entre el president del PDeCAT, David Bonvehí, i el president de la Crida, Jordi Sànchez, en Lledoners, i la que el primer va mantenir dimarts amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica.





Per això, les dues parts han acordat celebrar més reunions durant la setmana que ve en Lledoners per intentar aconseguir un acord.









En una entrevista d'Europa Press, el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va reivindicar la centralitat que representa el seu partit, i va cridar a concretar "quin model de país es vol, més enllà de l'objectiu nacional" en aquestes negociacions.





També va advertir que, si no hi ha acord, el PDeCAT existeix i seguirà existint, i que són els únics que poden activar els mecanismes necessaris per a concórrer a unes eleccions: "Nosaltres estem, no ens escindimos de ningú. La idea és si es vol anar amb nosaltres o no".





No obstant això, des de la Crida s'aposta per formar un partit nou, que aglutini tots els actors de l'espai polític.





Altres fonts consultades de la negociació reivindiquen la força de Puigdemont al capdavant del moviment, i més després de l'acte de Puigdemont a Perpinyà (França), pel que no comparteixen que el PDeCAT rebutgi dissoldre dins de JxCat.





"Bonvehí s'ho està carregant tot", apunten crítics amb la seva gestió, de manera que des d'ambdues parts no es descarta la ruptura i concórrer per separat a les eleccions.