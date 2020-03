Rull i Turull també podran sortir de presó per treballar

La junta de tractament del Centre Penitenciari de Lledoners ha acordat aquest dijous permetre als exconsellers empresonats per impulsar l'1-O Josep Rull i Jordi Turull sortir unes hores al dia de la presó per treballar en aplicació de l'article 100.2 a què ja s'han acollit tots els dirigents independentistes empresonats.









En un comunicat, la secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha explicat que els dos dirigents ho han sol·licitat per treballar -altres com l'expresidenta Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa ho han fet per tenir cura de familiars i l'exdiputat de JxCat Jordi Sànchez per fer un voluntariat,.





A més, concreta que podran estar fora de el centre durant 12 hores a el dia, cinc dies a la setmana, però no especifica el moment de la seva sortida ni les empreses de destinació per "protegir la intimitat de les persones afectades".