Els afectats per coronavirus a Espanya superen els 230, i 10 ja s'han curat

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha informat que el nombre de casos detectats per coronavirus a Espanya ha ascendit a més de 230 casos, el que suposa, de mitjana, un cas per cada 250.000 habitants.









De tots ells, 10 romanen en unitats de cures intensives i ja s'han registrat tres morts al País Basc, València i Madrid, totes elles, tal com ha comentat Simón, eren persones grans amb comorbiditats associades que han pogut contribuir a aquest "desenllaç fatal".





Així mateix, ha informat que ja s'han curat a 10 persones, tot i que ha comentat que ja s'han donat molts casos que no tenen simptomatologia però no han donat dues proves negatives de virus en un interval de 24 hores. A més, continua havent 20 persones contagiades sense conèixer-se el vincle de la infecció.





Madrid segueix sent la comunitat autònoma amb més persones afectades pel nou coronavirus (90), seguida de la Comunitat Valenciana (19), País Basc (17), Catalunya (24), Andalusia (12), Castella-la Manxa (13) , Castella i Lleó (11), Cantàbria (10), Canàries (8), la Rioja (11), Extremadura (6), Balears (6), Astúries (5), Navarra (3), Aragó (1) i Galícia (1).





"El 90 per cent dels casos segueixen sent importats, de manera que no es pot assumir que el total de la població està en risc de patir el nou coronavirus, sinó només aquells que estan o han estat entorns que tenen un major risc de contagi", ha dit Simón, per assenyalar que la taxa global de casos a Espanya se situa en el 0,4 per cada 100.000 habitants.





A la Xina ja s'estan registrant entre 100 i 150 casos a el dia; a Itàlia s'han produït en les últimes 15 hores uns 587 casos, sent ja 3.089 les persones afectades pel nou coronavirus i 107 els morts; i a Corea de Sud s'han notificat des del dimecres 440 nous casos i 35 morts.