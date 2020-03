L'economia espanyola creixeria un 15% si l'ocupació femenina arribés als nivells de Suècia

L'economia espanyola creixeria un 15 per cent més, al voltant dels 182.000 milions d'euros, si l'ocupació femenina aconseguís els nivells de Suècia, segons l'informe 'Women in Work Index' elaborat per PwC amb motiu de la celebració del Dia de la dona el proper diumenge 8 de març.









A nivell mundial, segons l'estudi, el PIB de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) augmentaria en 6 bilions de dòlars si el conjunt dels països arribés als nivells d'ocupació laboral femenina de Suècia.





La investigació reflecteix que Espanya ha millorat les seves dades en integració de la dona en el mercat laboral, en obtenir 53,4 punts pels 51,3 de l'any passat, però segueix ocupant el lloc número 28 d'un total de 33 països de l'OCDE .





L'estudi s'ha elaborat a partir de cinc indicadors: la bretxa salarial; la participació femenina en el mercat laboral; la diferència de la participació entre homes i dones en el mercat de treball; la taxa d'atur femení; i la proporció de dones ocupades a temps complet.





Les dades, corresponents a 2018, mostren que, a Espanya, les dones cobren un 14,8 per cent menys de mitjana que els homes, tot i que aquest percentatge ha millorat respecte al 2017 quan era del 15,1 per cent.





En termes absoluts, les dones haurien de cobrar gairebé 38.750 milions d'euros més per igualar als homes, el que suposaria un augment del 17,4 per cent del PIB nacional.





A més, l'informe subratlla que tenen menys presència en Consells d'Administració, on el 23,6 per cent dels llocs estan ocupats per dones (un 0,4% menys que el 2017). No obstant això, la taxa d'atur femení ha disminuït (del 19,1% al 17,15%) i el nombre de dones en edat de treballar emprades a temps complet ha augmentat del 77,9 per cent al 78,4 per cent, respecte a 2017.





En el rànquing de l'OCDE, les tres primeres posicions estan ocupades per Islàndia, Suècia i Eslovènia des 2014; i el país que més ha millorat respecte a 2017 ha estat la República Txeca, que ha passat de el lloc 23 al 19.





Per contra, Estònia i Irlanda han baixat quatre llocs cadascuna; i Bèlgica i Polònia han estat els que més han millorat en gairebé tots els indicadors, especialment aquesta última, que ha aconseguit el major retallada en la bretxa salarial de tota l'OCDE. A la cua, i per darrere d'Espanya, es troben Itàlia, Xile, Grècia, Mèxic i Corea.





D'altra banda, el 'Women in Work Index' ressalta que de mitjana, als països del G-7, les dones suposen només el 30 per cent de les persones que treballen en el sector de la tecnologia; i que el Canadà és el país del G7 millor posicionat en terme de la igualtat de gènere en el sector, seguit de França i dels EUA.