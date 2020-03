Alimentaria s'ajorna a setembre pel coronavirus

Fira de Barcelona ha decidit ajornar la celebració del saló internacional Alimentaria, que estava previst de dilluns 20 al 23 d'abril al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fins al setembre pel coronavirus, ha informat en un comunicat.









Alimentaria, organitzat per Fira i que amb caràcter bianual, se celebra durant les mateixes dates en paral·lel a Hostelco, que també s'ha posposat, i tots dos esdeveniments van rebre 150.000 assistents i van comptar amb 4.500 expositores en la seva última edició, el 2018.





La cancel·lació d'Alimentaria arriba després de la cancel·lació de el Mobile World Congress (MWC), que la GSMA va decidir anul·lar pel coronavirus i l'anul·lació de múltiples empreses assistents.





Les noves dates per a tots dos salons seran del dilluns 14 al dijous 17 de setembre, segons ha acordat el seu comitè organitzador, format per algunes de les principals empreses del sector a Espanya.





Fira de Barcelona ha justificat l'ajornament d'Alimentària i Hostelco "davant les inquietuds del sector per l'actual situació internacional i per a garantir una gran edició firal" per als expositors i visitants.





Ha agregat que "manté un estret contacte" amb els responsables sanitaris per a seguir l'evolució del coronavirus i els protocols establerts, igual que altres entitats i recintes firals.





El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha explicat que han pres aquesta decisió "després d'avaluar en profunditat la situació i escoltar al sector, encara que l'espai de contractació està pràcticament al complet".





Serrallonga ha remarcat que ho han fet "amb l'objectiu de garantir el millor desenvolupament d'un esdeveniment tan rellevant, de referència internacional" i després de comptar amb altres dates idònies en el seu calendari.





En aquest sentit, l'entitat firal ha sostingut que la preparació d'Alimentària i Hostelco "continuen desenvolupant-se amb intensitat" des del punt de vista comercial, de planificació d'activitats, presentació de novetats i expectatives de participació, amb la previsió d'ocupar la gairebé totalitat del recinte de Gran Via.





"Tots dos salons conformen conjuntament una de les majors plataformes internacionals per a la indústria de l'alimentació, la gastronomia i l'equipament hoteler", ha assenyalat.





SALONS QUE SÍ QUE ES MANTENEN





Fira de Barcelona ha indicat que "en aquest moment continuen a bon ritme" els diferents esdeveniments que té previst organitzar enguany en els seus recintes de Gran Via i Montjuïc.





Ha detallat que, concretament, es mantenen per a aquest març el Va salar de l'Ensenyament, Futura, Va salar de l'Ocupació Juvenil, i el B-Travel.