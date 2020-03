El jutge defensa el 100.2 Urdangarin com a compensació al seu aïllament

El jutge de Vigilància Penitenciària Número 1 de Valladolid, Florencio de Marcos Madruga, ha justificat l'aplicació de l'article 100.2 perquè Iñaki Urdangarin també pugui sortir de la presó de Brieva (Àvila) els caps de setmana com una mesura de "compensació" davant la "inacció" d'Institucions Penitenciàries, que el manté aïllat com es feia al segle XVIII.













"La forma de vida imposada al penat recurrent segueix patint d'elementals mancances, ja que llevat de les 24 hores setmanals recollides en les sortides de l'article 117 del Reglament penitenciari, en les 144 restants -llevat de 40 minuts (comunicacions ordinàries) - el recurrent segueix estant en aïllament, la qual cosa per descomptat no és normal en el pensament actual del segle XXI", diu el jutge en la seva resolució del 5 març, després del que afegeix que l'aïllament "sí que ho era al segle XVIII".





El jutge es refereix a l'"anormalitat de l'aïllament" d'Urdangarin a Brieva, una presó de dones en la qual el marit de la infanta Cristina ocupa en solitari un mòdul per a homes. També gaudeix de permisos ordinaris i, abans d'això, d'unes hores de sortida per fer voluntariat en aplicació de l'article 117 del Reglament penitenciari.





Quan es va confirmar la seva pena de cinc anys, Urdangarin es va presentar a la presó de dones de Brieva el 18 de juny de 2018. El magistrat critica que se'l mantingui des de llavors en aquest centre en el que considera que és una mostra d'"inacció de l'Administració Penitenciària". Continuar en aquesta presó, afegeix, "no és fruit de la seva voluntat, enfront del sostingut en el seu dia pel Ministeri Fiscal".





En aquest sentit, considera que es tracta d'un cas d'"absoluta excepcionalitat". "En la nostra història penitenciària (des de 1979) només s'ha donat en quatre casos", diu citant entre ells a l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldán. El jutge manté que la seva decisió el que fa és corregir "un primer grau encobert en una forma de règim tancat -i fins i tot règim especial-, a la qual s'ha etiquetat eufemísticament de segon grau".





Com ja va passar quan li va aplicar l'article 117 perquè sortís unes hores a la setmana a fer voluntariat, el jutge insisteix que "la imposició de el règim de vida d'aïllament absolut per part de l'Administració ha de compensar-se amb mesures tendents a normalitzar i salvaguardar, en la mesura possible, aspectes socialitzadors de l'acompliment de les penes privatives de llibertat".





"No s'ha articulat per part de l'Administració mesura tendent a evitar la dessocialització de la pena", continua el jutge en referència als vint mesos que porta Urdangarin a la presó, de qui recorda no és un intern considerat perillós ni tampoc hi ha risc de fuga.





Tot i que la decisió encara no és ferma, el jutge ha autoritzat amb aquest acte que Iñaki Urdangarin gaudeixi de dues sortides de cap de setmana cada mes ja que estima parcialment, amb oposició del ministeri fiscal, el recurs del marit de la infanta Cristina contra la classificació en segon grau. D'aquesta manera, el manté en el règim ordinari però se li aplica el "principi de flexibilitat" de l'article 100.2 del Reglament penitenciari.