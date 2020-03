Un miler de treballadors de Nissan reclamen un pla de futur per a les plantes de Barcelona

Un miler de treballadors de Nissan s'ha manifestat aquest dijous a Barcelona per reclamar un pla de futur per a les plantes de l'automobilística a Catalunya.









La manifestació, que estava prevista dins de el parc de la Ciutadella, on s'ubica el Parlament, ha arrencat des de la cruïlla entre el passeig Picasso i l'avinguda de l'Marquès de l'Argentera, i ha avançat per aquesta última.





La marxa, encapçalada per una pancarta amb el lema 'Nissan: Prou de mentides! Exigim un futur real 'i avançant de forma improvisada, ha seguit pel passeig d'Isabel II i el passeig Colom, tallant els carrils en direcció sud i els de taxis i busos.





Els treballadors han cridat consignes com 'Si això no s'arregla, guerra guerra guerra', 'Barcelona, escolta, la Nissan està en lluita' i 'No ens miris, uneix-te'.





En arribar al Mirador de Colom, prop de les 19.00 hores, la manifestació s'ha aturat uns minuts, per després reprendre la seva marxa per la plaça de les Drassanes i el passeig Josep Carner.





En declaracions als mitjans, el president del comitè d'empresa, Joan Carles Vicente, ha criticat que no han pogut manifestar-se davant el Parlament i que, per això, han decidit no entrar a l'edifici tot i que alguns estaven acreditats.





Sobre la reunió de dimarts amb el Govern, ha dit que els van manifestar el seu suport i ha celebrat haver pogut ajuntar a tots els partits polítics "en un front comú".





El secretari general de Nissan a UGT, Javier Hernández, també ha retret durant la manifestació que no els han deixat entrar al recinte de Parc de la Ciutadella: "Això és repressió, no deixar als companys expressar una causa justa pacíficament".





En un apunt a Twitter, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha assenyalat que han sentit vergonya de les institucions. "Grups parlamentaris i Govern donant suport de 'boca' a treballadors de Nissan i tancant les portes de parc Ciutadella tractant-nos com a delinqüents", ha criticat.





Aquesta mateixa tarda, el Parlament ha fet una declaració institucional de suport als treballadors de Nissan a Catalunya "davant la incertesa de el futur de les diferents plantes" i ha demanat que es busqui una solució satisfactòria que eviti la pèrdua de llocs de treball.





A prop de les 19.15 hores, els manifestants s'han dirigit des del passeig Josep Carner fins a la Ronda Litoral, amb l'objectiu de tallar-la, creuant per l'aparcament d'un edifici de Correus.







Allà mitja dotzena d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han impedit arribar a la via després lleus enfrontaments amb alguns manifestants, i després d'uns minuts, els treballadors han desconvocat la manifestació, al voltant de les 19.30 hores.