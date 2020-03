L'OMS, "profundament preocupada" per l'augment de països amb coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconegut que estan "profundament preocupats" per l'increment de països amb casos del nou coronavirus, si bé no ha al·ludit al fet que es vagi a nomenar pandèmia a l'actual epidèmia de virus.









En la roda de premsa diària, Tedros ha demanat als països que actuïn "amb rapidesa i determinació clara" davant els casos sospitosos o confirmats del nou coronavirus, i ha informat que actualment aquest virus ja ha afectat més de 95.260 persones i ha provocat la mort de més de 3.281.





En les últimes 24 hores Xina, epicentre del brot del Covid19, ha registrat 143 casos, la majoria dels quals s'han detectat a la província de Hubei. A més, el director general de l'OMS ha informat que els casos a Corea de Sud semblen estar reduint-se, que la majoria se sap la via per la qual s'han contagiat, i que ja hi ha cinc països que no han notificat nous casos en els últims 14 dies.





"Aquesta epidèmia del nou coronavirus és una amenaça per a tots els països, ja siguin rics o pobres. No obstant això, ens preocupa que alguns no s'hagin pres això prou seriosament o hagin considerat que no hi ha res que puguin fer", ha dit Tedros.





Així, ha avisat que "això no és un simulacre", ni el moment "de rendir-se", ni d'excuses, sinó que és el moment d'actuar amb els plans que durant dècades han elaborat els països i que, tal com ha assegurat, comencen amb el lideratge "coordinat" dels Governs i no només dels ministeris de Sanitat.





"Els països han de capacitar els seus treballadors sanitaris per identificar els casos del nou coronavirus, garantir-los un tractament acurat i compassiu i protegir-los de les infeccions. Si s'actua agressivament per trobar, aïllar, tractar cada cas i rastrejar cada contacte, es podrà canviar la trajectòria d'aquesta epidèmia ", ha sentenciat Tedros.





Dit això, el director general de l'OMS ha insistit que tot i que el nou coronavirus representa una amenaça greu en l'actualitat, és "absolutament essencial" que els països no perdin l'oportunitat d'enfortir els seus sistemes sanitaris.





"Veiem que les persones tenen por i això és normal i apropiat. Aquesta por es pot gestionar i moderar amb informació precisa i per això hem llançat la campanya a les xarxes socials, anomenada 'Be Ready for Covid19', que insta les persones a estar informades i sentir-se segures", ha emfatitzat Tedros.