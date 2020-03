PSOE i Podem han convocat per a la setmana que ve una reunió de la Comissió Permanent de Seguiment de l'Acord de coalició, que tindrà lloc quan aquesta setmana han refermat les friccions a l'Executiu que lidera Pedro Sánchez, segons ha avançat la Cadena Ser i han confirmat fonts del partit morat.





La que serà la segona reunió d'aquest òrgan de control, que es va constituir el passat 18 de febrer, tindrà lloc en un context en què s'han produït xocs entre ministeris dirigits pels dos partits que integren el Govern de coalició per qüestions com la futura Llei de Garantia de la llibertat sexual o la guia difosa pel Ministeri de treball per actuar en els centres de treball davant el coronavirus.









Altres qüestions que s'han produït discrepàncies entre el PSOE i Unides Podem han estat les anomenades 'devolucions en calent' d'immigrants, el recurs de l'Advocacia de l'Estat contra la sentència que obliga a indemnitzar la família de José Couso o la comissió d'investigació sobre les suposades donacions milionàries des de comptes bancaris a l'estranger vinculades al Rei emèrit Joan Carles I.





Precisament un dels objectius d'aquesta comissió era el de solucionar "les discrepàncies que puguin sorgir en l'àmbit de govern de coalició".





La creació d'aquest òrgan de control estava previst en el 'Protocol de funcionament, coordinació, desenvolupament i seguiment de l'acord de govern progressista de coalició' que PSOE i Unides Podem signar el passat 8 de gener, un dia després de la investidura que el president Pedro Sánchez.





A la reunió constitutiva, van participar per part de PSOE, el cap de gabinet de president, Iván Redondo; el secretari general de la Presidència, Félix Bolaños; el subsecretari del Ministeri de la Presidència, Antonio Hidalgo; el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver; la direcció del gabinet de Carmen Calvo, M. Isabel Valldecabres; i la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra.





Podem estar representat pel director d'Estratègia i Comunicació de la Vicepresidència Segona de Govern, Juanma del Olmo; el portaveu de Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique; el cap de Gabinet de la Vicepresidència Segona de Govern, Julio Rodríguez; i la secretària d'Estat d'Agenda 2030 i diputada d'Unides Podem al Congrés, Ione Belarra.





OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ





Entre altres funcions, aquest òrgan està encarregat de "revisar el funcionament de la coalició i el compliment dels objectius proposats, coordinar l'acció entre els dos socis, unificar criteris, consensuar posicions polítiques per al desenvolupament del programa de govern", i "solucionar les discrepàncies que puguin sorgir en l'àmbit de govern de coalició".





A més, segons el text de l'acord, servirà per garantir que quan es tracti d'iniciatives pròpies o d'altres grups sobre qüestions alienes a l'acció de Govern o al seu programa, però que "tinguin alta repercussió en l'escena política o en àmbits sectorials de la política estatal ", els socis es consultin la seva posició respectiva i busquin que les mateixes no siguin contradictòries entre si".





"En tot cas --precisa el protocol-- els socis es comprometen a coordinar la comunicació de les mateixes". En els altres supòsits (qüestions alienes al Govern central que no li afectin en gran manera), el protocol estableix que n'hi haurà prou informar el representant parlamentari de l'altre grup dins de la dinàmica de diàleg i coordinació permanent.