El 2 d'octubre: Puigdemont posa data per a les properes eleccions catalanes

L'expresident Carles Puigdemont fa dies rumiant quina pot ser la millor data per convocar els catalans de nou a les urnes. Tot i que aquesta decisió correspondria a l'actual inquilí de la Generalitat, Quim Torra, que va ser qui va anunciar que després de l'aprovació dels pressupostos catalans es convocarien eleccions anticipades en la comunitat, és Puigdemont qui porta la veu cantant.





Sense poder abstreure del simbolisme de les dates, en Waterloo es considera que celebrar els comicis el 2 d'octubre podria mobilitzar un electorat independentista dividit. L'1 d'octubre es celebrarà el tercer aniversari del referèndum il·legal de l'1-O, una efemèride clau per a tot el separatisme amb independència de la seva filiació partidista.









En qualsevol cas, tant els socis de Govern com les forces de l'oposició creuen poc probable que es decideixi una data abans de l'estiu. La tramitació dels pressupostos encara portarà uns mesos i Puidemont necessita més marge per donar forma una plataforma electoral amb la qual presentar-se enfront a Junqueras. Les converses entre PDeCat i la Crida segueixen encallades, pel que esperar tardor és l'opció que cobra més força a l'entorn de l'expresident.





A més, Puigdemont es guarda un as a la màniga. Si els catalans no van a les urnes fins a finals del 2020, això vol dir que el Govern espanyol haurà avançat substancialment els pressupostos generals de l'Estat, que en principi haurien de ser recolzats pels republicans. Una cita electoral posterior al gest d'ERC d'aprovar els comptes públics podria ser usat com a arma llancívola en una campanya que es pronostica d'alt voltatge.