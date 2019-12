Les properes eleccions catalanes podrien celebrar el 13 de setembre de 2020

PDeCAT i ERC, donen per fet que el Suprem ratificarà la inhabilitació de Quim Torra al juny o juliol de 2020. Per llavors una de les alternatives serà dissoldre de forma immediata al Parlament i convocar eleccions anticipades, ja que, el president Torra amb tota seguretat no cedirà la presidència a Esquerra sinó que, abans de ser inhabilitat, convocarà eleccions abans de cessar per inhabilitació.













De donar-se el cas de produir-se l'endavant electoral i com marca la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), estan s'haurien de celebrar 54 dies després de signar-se el decret de dissolució de la Cambra autonòmica amb el que probablement la data dels nous comicis se situaria el setembre de 2020 l'endemà passat de la Diada, el diumenge dia 13.





ELS PARTITS CATALANS JA ES TROBEN EN PRECAMPANYA ELECTORAL





Tot l'avançament electoral depèn de la decisió que prengui el Suprem però la precampanya electoral ja ha començat i els partits del govern, PDeCAT i ERC, treballen el seu argumentari per confrontar entre ells i imposar-se en unes eleccions anticipades a Catalunya.





La candidata presidencial seria Laura Borràs a la riba del PDeCAT però tot dependrà de com evolucioni la investigació que es pugui iniciar al Suprem per suposada contractació a dit d'un amic en la seva etapa anterior. De moment la seva postura davant la investidura del socialista , Pedro Sánchez, és d'oposició frontal. Una cosa que ha atorgat tot el protagonisme a ERC al panorama nacional a l'hora de tenir la clau perquè es conformi l'anomenat "govern progressista" d'esquerres.





ERC, està apostant per arrencar al PSOE una negociació bilateral Govern-Generalitat a canvi de la investidura de Sánchez i que convertiria a Pere Aragonès en el principal interlocutor amb Madrid. Una important basa electoral que si es materialitza, entre els republicans es creu que pot jugar a favor d'ERC a les urnes catalanes. Però tot està per veure.





Vulguin o no els catalans hauran de tornar a les urnes, al dictat d'una nova resolució del Suprem i davant una més que previsible inhabilitació de l'actual president de la Generalitat, Quim Torra. El procés busca amb insistència tenir els seus màrtirs i Torra sembla estar disposat a sacrificar-se per la causa. Serà recompensatla seva bona disposició a les urnes o beneficiarà ERC?. Tot està per veure, però el 2020, tornarà a ser convuls tant a Espanya com a Catalunya.