La comissió d'investigació sobre Joan Carles i Corinna enfronta PSOE i Podem

La vicesecretària general del PSOE i portaveu al Congrés, Adriana Lastra, ha afirmat que li sorprèn que hi hagi grups a la cambra baixa que plantegin novament una comissió d'investigació sobre el Rei emèrit Joan Carles I quan "saben que no cap constitucionalment".





Lastra ha estat preguntada per aquest tema al Fòrum Ser Navarra, en què ha demanat "respecte als procediments" i "rigor a l'hora de tramitar les iniciatives parlamentàries". "Democràcia és llei, és compliment de les normes, dels procediments, i nosaltres sempre hem estat molt respectuosos amb els procediments", ha remarcat.









MONTERO ES MOSTRA PARTIDÀRIA





Per la seva banda, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha celebrat que hi hagi "partits que estiguin preocupats i vulguin llançar un missatge tan democràtic com que cap ciutadà està per sobre de la llei" amb la sol·licitud de la comissió d'investigació.





"És salut democràtica", ha assegurat Montero en una entrevista a 'Els matins de RNE', després que Esquerra Republicana (ERC) i el Grup Plural, integrat per Junts, Compromís, Més País i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), registressin aquest dijous al Congrés la iniciativa.





En concret, la petició insta la cambra alta a investigar suposades comptes i donacions atribuïdes al Rei Joan Carles I amb la finalitat que pugui determinar les consegüents responsabilitats "civils, ètiques i polítiques" de l'ex Cap de l'Estat.





En aquest context, la titular d'Igualtat ha explicat que "com a ministra" es remetrà al que decideixi el Govern. "Però entenc la preocupació de diferents partits davant possibles casos de corrupció. Tota la ciutadania sap el que pensem les formacions", ha insistit.