El Suprem confirma que TV3 i Catalunya Ràdio van vulnerar la neutralitat informativa en les autonòmiques de 2017

La Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA va presentar contra diversos acords dictats per Junta Electoral Central en el marc de les eleccions autonòmiques de 2017 que van considerar que TV3 i Catalunya Ràdio van vulnerar en quatre ocasions els principis de neutralitat informativa i pluralisme polític.









L'alt tribunal confirma que l'emès va ser contingut partidari que va suposar l'alineament del mitjà públic amb unes formacions polítiques en perjudici d'altres.





Dos dels acords de la JEC es referien a les manifestacions de la presentadora de la secció 'La Portada' de el programa 'El matí' de Catalunya Ràdio a les edicions del 28 i del 30 de novembre, i els altres dos a la cobertura informativa donada per TV3 a un concert "per la llibertat dels presos polítics 'convocat per l'ANC pel 2 de desembre de 2017, al programa' Telenotícies Vespre', i a una manifestació a Brussel·les el 7 de desembre de el mateix any.





Els magistrats han escoltat i vist els programes que van donar lloc als acords de la Junta Electoral Central i confirmen que no són compatibles amb els principis de neutralitat informativa ni amb l'exigència de respecte al pluralisme que exigeix l'article 66.1 de la Llei Orgànica de Règim electoral general (LOREG) en la programació dels mitjans de comunicació de titularitat pública en període electoral.





Segons destaca la sentència donada a conèixer aquest divendres, "el concepte de neutralitat informativa no és 'un calaix de sastre' que admeti qualsevol contingut i entri en conflicte amb la llibertat d'informació, sinó la plasmació en els períodes electorals de l'exigència reforçada pels mitjans públics de l'objectivitat requerida a totes les Administracions Públiques per l'article 103.1 de la Constitució i de la que els imposa el seu article 20.3 de respectar en tot temps el pluralisme polític i social. la parcialitat en la informació que es tradueix en avantatge per qui veu acollits seus postulats i desavantatge per als altres és radicalment incompatible amb aquests principis".