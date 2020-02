El jutge De la Mata ordena escorcolls en una productora de TV3 pel presumpte finançament il·legal de CDC

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha ordenat aquest dijous escorcolls en Triacom, una de les principals productores de la programació de TV3, en relació amb la investigació de el conegut com a cas 3% sobre el presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya, han informat fonts jurídiques i policials.













En els escorcolls a Barcelona han participat tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Civil, en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció. L'actuació policial ha estat compartida entre l'Audiència Nacional i el jutjat número 1 de Lleida, que ja investigava la suposada participació en la trama del que va ser president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.





De la Mata va acordar el passat mes d'agost la imputació de l'exgerent de TV3 i administrador de la productora Triacom Oriol Carbó després d'escoltar el responsable d'Hispart, Joan Manuel Parra, declarar com a testimoni que el partit català va utilitzar un sistema de facturació falsa a través d'una productora de TV3 per finançar actes de la campanya electoral de 2010, la primera d'Artur Mas com a aspirant a la presidència.





En paral·lel, l'Agència Tributària va destapar en una inspecció sobre impost de societats l'existència de més de dos milions d'euros en factures falses emeses en 2010 i 2011 a Triacom, la productora de TV3 investigada per suposadament haver facturat en fals per camuflar despeses electorals de CDC.





Aquest assumpte se segueix a l'Audiència Nacional, en la denominada causa del 3%, que investiga si càrrecs de CDC cobraven mossegades a empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública i, posteriorment, blanquejaven aquests ingressos amb fórmules com la prestació de serveis a tercers dels que en realitat es beneficiava el partit.





Segons va declarar en el seu dia Juan Manuel Parra adjuntant un enregistrament, Carbó li va donar instruccions en connivència amb l'exconseller de Justícia de la Generalitat Germá Gordó, per facturar a Triacom per conceptes ficticis el desplegament que havia realitzat per a un acte electoral de CDC. Tal com va afirmar a l'Audiència Nacional, només així podia cobrar pels seus serveis.