L'amor "cec" requisit perquè els Comuns et trobin feina a Barcelona

El currículum cec és una mesura adoptada per les empreses per evitar la discriminació per motius de sexe, edat o nacionalitat, dels candidats que es postulen per accedir a un lloc de treball. L'Ajuntament de Barcelona, però, innovador com pocs, ha anat un pas més enllà i fa servir "l'amor cec" per contractar "sense complexos" a les parelles d'Eloi Badia i Lucía Martín. No s'ho creuen ?, doncs llegeixin, llegeixin, perquè "Love is in the Air in the Barcelona Town of Colau".









L'HISTÒRIA DE "AMOR" D'ELOI BADIA I TATIANA GUERRERO A L'AJUNTAMENT









L'Ajuntament de Barcelona, és la cova de l'enxufisme de Barcelona en comú en aquest nou curs polític 2019-2023 amb la reincorporació de Tatiana Guerrero , parella sentimental del regidor Eloi Badia, com a assessora de la tinència d'alcaldia de drets socials.









Tatiana Guerrero i Eloi Badia en una manifestació.





Guerrero, és una vella coneguda dels passadissos del consistori barceloní perquè va treballar també com "assessora", càrrec en el qual repeteix, però d'alcaldia en la legislatura 2015-2019 que va finalitzar al juny de l'any passat. Passats uns mesos "missing" o de "vacances" s'ha oficialitzat la seva incorporació aquest mes de març de 2020 discretament i en un segon pla, sota la tutela de la seva amiga, Laura Pérez, regidora de Drets Socials i Feminismes.





No és la primera vegada que la designació de Guerrero aixeca polseguera, ja que, el 2016 la seva retribució de 50.790 euros no figurava amb l'indicatiu que l'incloïa dins el codi ètic dels comuns, per a què ?, per la qual cosa cobrava a l'complet el seu salari en lloc de autolimitárselo com els seus companys de partit i parella a 4SMI. Després de destapar-se aquest fet i donat el malestar que va generar entre els treballadors municipals, hi va haver una rectificació de Guerrero admetent que el seu salari si estava limitat, moment en el que el web municipal de transparència va començar a reflectir la limitació de sou de l'assessora.





Però com que no hi ha una sense dos, cinc anys després, al 2020, l'ajuntament de Barcelona, torna a incórrer en el mateix "error" de no reflectir que Guerrero té limitació salarial. Aquest cop, amb la nova elecció com a càrrec eventual en 2020 per allotjar-se en l'àrea de Drets Socials, el sou de Guerrero ha ascendit fins als 56.714 euros. I la web de l'Ajuntament no contempla cap limitació com ordena l'c ódigo ètic dels Comuns i amb una pujada de sou anual de fins a 6.000 euros.





Tatiana Guerrero, parella d'Eloi Badia, gaudeix de les bondats del polèmic decret que va signar l'alcaldessa, Ada Colau, per poder atorgar fins a 35 llocs directius a persones que no fossin funcionaris. Aquest mecanisme permet seleccionar mitjançant concursos oberts a personal que hagi obtingut un títol universitari i compti amb fins a tres anys d'experiència en càrrecs directes, trajectòria professional que Guerrero no posseeix segons el seu CV (llevat que puntuï com a càrrec directiu la seva responsabilitat en un menjador social).





Però a més de jugar a la distracció amb el seu sou, Guerrero en la passada legislatura li va costar algun disgust a la totpoderosa Colau i va ser apartada per l'alcaldessa Colau d'un dels projectes més delicats del consistori: posar ordre en el top manta.





Guerrero va ser fulminada d'aquestes funcions, però mantinguda dins de l'estructura municipal. L'embolic en el qual es va veure embolicada va tenir a veure en què el consistori va voler desvincular a Tatiana Guerrero de les informacions sindicals que acusaven responsables municipals d'avisar els manters cada vegada que la Guàrdia Urbana es prepara per realitzar una intervenció contra la venda ambulant . El sindicat Sapol va denunciar els supòsits xivatades a les persones que venen a la manta i un altre representant de la part social, CSIF, ha alertat que existien enregistraments que demostrarien la conniviencia entre Barcelona en Comú (BComú) i els manters. L'agressió a un turista per part d'un venedor va complicar encara més el problema. I aquest violent incident, que va ser seguit per la premsa internacional li va costar a Colau una reprovació per part de l'oposició





La gestió del top manta és o no dels punts més foscos del govern de Colau. Els comuns han sostingut sempre que cal una solució social, que la manera més efectiu d'acabar amb la venda ambulant il·legal és donar alternatives als manters. Però les seves mesures es van revelar insuficients. A més, l'escassa pressió policial va donar ales a un col·lectiu que insisteix en sostenir que és el seu dret mantenir una activitat il·legal.





LUCÍA MARTÍN I ALÍCIA RAMOS UN AMOR GESTAT AL CONGRÉS DELS DIPUTATS





Per si no fos poc, l'ara exdiputada al Congrés En Comú Podem, Alicia Ramos Jordà , ha estat nomenada assessora de l'àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) després haver-se quedat sense acta de diputada a les darreres eleccions generals. Casualitats de la política, i coses de l ' "amor cec", Ramos és parella sentimental de la regidora d'Habitatge, Lucía Martín on ambdues van coincidir i percebrà per aquest "càrrec d'assessora a dit" un salari de fins a 52.075,80 euros , sense que consti tampoc la deguda limitació de sou del partit que l'ha "endollat".









http://www.amb.cat/s/es/web/amb/administracio-metropolitana/empleatspublics-i-retribucions/retribucions.html





Ramos se suma així a l'epidèmia de dedocracía "amorosa" que impera a la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana de la mà i el cor dels comuns, completament "cecs d'amor".





VELLS VICIS "IN SAECULA SAECULORUM" EN TEMPS NOUS





Els mals vicis que tant ha criticat l'alcaldessa Colau semblen perpetuar sota el seu comandament i és que amb l'arribada de l'alcadessa Colau a l'Ajuntament de Barcelona no s'ha posat fi al 'cop de dit' sinó que ha perpetuat durant dos legislatures per poder contractar a familiars i parelles en càrrecs de confiança. L'Ajuntament de Barcelona i els partits polítics que tinguin representació tenen via lliure per "endollar" a familiars i parelles. El codi ètic i de conducta aprovat pel consistori dirigit per Ada Colau prohibeix participar en els processos de contractació pública a persones amb vincles familiars de fins al quart grau de consanguinitat, cosa que no afecta als càrrecs de confiança, que compten amb un reglament específic.













Un dels dedasos més sonats de Colau va ser el de la seva parella: Adrià Alemany que tot just arribar a l'Ajuntament, Colau li va promocionar com a representant de Relacions Institucionals de la formació amb què va guanyar les eleccions, Barcelona en comú, incidint que el seu sou l' abonaria el partit i no el consistori.





Vanessa Valiño, parella d'aleshores 'número 2' de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello, va experimentar el suport de la mà de Colau i va ser nomenada assessora del regidor d'Habitatge, Josep Maria Muntaner.





I arribats a l'any 2020 no només res canvia sinó que es fan addendes de parelles amb cost a les arques dels impostos de tots els barcelonins, en un moment on el Tribunal de Comptes mira amb lupa tot i s'ha fixat que fins a 11 contractes sense publicitat s'han realitzat a una mateixa empresa (l'any 2016) i fins 64 contractes a dit a el límit de la legalitat .





En fi benvolguts lectors, és l'amor que tot ho pot. Per això esforceu-vos molt i facin les seves peticions a Cúpido, estimin, però amb cap, estimin a "un comú", perquè tenen un cor generós (amb els impostos de tots) i practiquen la conciliació familiar a la feina, un accèssit "innovador" de gestió del temps. Coses d'aquesta política que vesteix nova roba i és més vella que el sol.