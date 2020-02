Íncreible però cert: Colau culmina la privatització dels Serveis Funeraris de Barcelona

Les gestions del regidor Eloi Badia amb el projecte que Barcleona tingués una funerària pública van fracasar i aquest divendres els grups d'esquerra del consistori barceloní han votat a favor de la privatització definitiva dels Serveis Funeraris de Barcelona.













A l'agenda consistorial la remunicipalització dels serveis funeraris locals ha desaparegut i les plataformes ciutadanes afins als comuns han guardar un revellador silenci, perquè per l'acaldesa Colau, hi ha serveis que cal remunicipalitzar i d'altres privatitzar al 100%. ¿Vostès entenem quelcom?. L'alcaldessa de la ciutat comtal s'està convertint en una líder que soprèn a propis i estranys perquè no saps si anirá o vindrà segons el tema qui tingui entre les mans i prova d'això és el cas de la privatització dels Serveis Funeraris de Barcelona.













El procés de privatització es va iniciar l'any 1997 quan també els grups d'esquerra -aleshores PSC, Iniciativa i ERC- van privatitzar el 49% de les accions de SFB, que llavors era una societat anònima 100% municipal, una vegada havia deixat de ser l'Institut Municipal de Serveis Funeraris.





Posteriorment, l'any 2010, els mateixos grups d'esquerra -PSC, Iniciativa i ERC- van dur a terme la venda d'un altre tros de SFB, un 36%. L'Ajuntament de Barcelona va quedar-se doncs només amb el 15% de l'empresa, deixant de tenir-ne el control.





Ara, al 2020, són de nou els grups d'esquerra els que privatitzen el servei de forma definitiva. I val a dir, però, que durant el mandat de l'alcalde Trias ja es va intentar aquesta venda del 15%, però en aquell moment l'esquerra municipal va aturar-ho argumentant que estava en contra de la privatització.





Els treballadors dels serveis no es recuperen de l'ensurt, ja que en aquesta ocasió la del Ple de divendres, l'esquerra privatitza i la dreta s'absté o vota en contra. I, els treballadors, en paraules de l'UGT, es pregunten com, amb aquesta venda, es controlaran millor els preus, com es garantiran els llocs de treball, com es garantirà millor l'accés en casos de famílies amb precarietat econòmica, etc.





Els tanatoris de Les Corts, Collserola i Sant Gervasi són de propietat municipal, amb concessió de gestió privada. Amb aquesta venda, l'Ajuntament de Barcelona es desentén de la seva gestió, el seu manteniment i, del seu control.





ELOI BADIA AFIRMA QUE PRIVATITZEN PERQUE "L'AJUNTAMENT NO VOL PARTICIPAR D'UN NEGOCI"





El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i president de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia, afirmava que "l'Ajuntament no vol participar d'un negoci". Però desde UGT creuen que "s'equivoca greument, ja que cal participar d'un servei bàsic essencial per a la ciutadania per aportar des del sector públic allò que a vegades el sector privat no és capaç d'assolir".





"L'anhelada funerària pública, ja no està a l'agenda dels grups polítics de l'Ajuntament" segons el sindicat que afegueixen que "no hi estan d'acord i, encara que ho estiguessin, trigaria anys a ser una realitat, mentre altres operadors intenten ocupar posicions a la ciutat amb nous tanatoris".





Des de la UGT afirmen que saben "que la iniciativa privada és molt més ràpida que la pública i, quan una suposada funerària pública fos una realitat, ja no tindria cap sentit".