Una altra derrota d'Eloi Badia: anul·lada la licitació de l'AMB de la gestió de fangs de Sant Adrià de Besòs

La titular del Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona ha anul·lat el contracte de licitació del servei d'explotació, conservació i manteniment de la planta de tractament de fangs de Sant Adrià de Besòs que va aprovar el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el juny de 2016.





El contracte queda anul·lat per anar en contra de l'acord de constitució de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua (Abemcia).





Segons la sentència, la magistrada ha conclòs que els serveis de tractament de fangs s'han de considerar inclosos en el cicle integral de l'aigua, que té prevista la seva gestió a través d'Abemcia, societat d'economia mixta participada per soci privat i l'AMB, i que ha recorregut la decisió de ple metropolità.





Planta d'assecat tèrmic de fangs del EDAR de Besòs / iagua





UNA DERROTA MÉS A LA GUERRA DE L'AIGUA





En un capítol més de la guerra de l'aigua, l'AMB presidida per Ada Colau i amb el seu escuder Eloi Badia, es va veure obligada a deixar en suspens un contracte de 16,8 milions d'euros per a la gestió del tractament de fangs de Sant Adrià del Besòs, ja que AGBAR va recórrer l'acord de consell de govern metropolità pel qual es treia a concurs la gestió de la planta.





En el moment de la creació del servei del cicle integral de l'aigua, els serveis de tractament de fangs de l'Estació depuradora d'Aigües residuals (Edar) del Besòs eren prestats per l'entitat Metrofang, el contracte va finalitzar el 31 de març de 2016, ha detallat la sentència, contra la qual cap recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En el seu moment Agbar va considerar que no procedia ni tan sols la posada en marxa del concurs, ni que altres empreses lliuressin a l'AMB ofertes per fer-se amb la gestió de la depuradora de fangs, ja que la gestió de la planta de Sant Adrià hauria de ser assumida directament per l'empresa mixta que es va crear el 2012.





La magistrada ha fallat que, a la finalització de l'esmentat contracte, els serveis de tractament de fang havien de considerar-se part del cicle integral de l'aigua i passar a ser gestionats per l'empresa mixta.





Així mateix, entén que l'explotació de l'activitat de tractament de fangs es va computar econòmicament com un dels actius que aportava l'AMB a la societat econòmica mixta quan es va crear el 2012, amb la finalitat d'adquirir la part de capital que havia de desemborsar a la constitució societària.