A la primavera de l'any 2020, Eloi Badia, consumarà "el seu impost just" en el rebut de l'aigua

El passat 30 d'octubre des de Catalunyapress els avancem que l'AMB havia anunciat en el mateix ple una baixada en el rebut de l'aigua del 4,95% i una pujada de el 5% a la Taxa de Tractament de Residus de el 5%. Una cosa que sobre la pràctica significaria pujar el rebut de l'aigua i no baixar-lo. I dit i fet. A 557.000 llars barcelonines se'ls cobrarà la "taxa de recollida de residus domèstica" per obra i gràcia del regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.





El regidor, Eloi Badia.





Els barcelonins no guanyen per a disgustos perquè l'Ajuntament de Barcelona introduirà a la primavera de 2020 aquest nou impost, la "taxa de servei de recollida de residus domèstica" amb el qual 557.000 llars, pagaran entre 27 i 51 euros anuals. Així l'Ajuntament per aquest concepte d'ingressar en les arques un mínim de 1,5 milions d'euros i un màxim de 2,8.





Aquesta nova taxa local s'afegiria a la pujada de la TMTE i la taxa de clavegueram, fent que el rebut final de l'aigua pugi, malgrat les promeses de rebaixa, realitzades pel regidor Badía als barcelonins. En una cabriola màgica on després d'aplicar les sumes i les restes, en el compte final guanyen les finances de l'Ajuntament i perden les butxaques dels contribuents.





En declaracions a la premsa, el regidor, Eloi Badia, ha dit que la taxa es computarà en la factura de l'aigua a partir de maig , i ha dit que aquesta mesura és el primer pas cap a una tarifació "justa", en la qual es pagui en funció del que es recicla.





Per justificar aquest "impost just" que deixarà sense efecte aquesta "suposada baixada del cost del rebut de l'aigua" que encara defensava Badia fins a la setmana passada, ha recorregut a Directiva Europea. Concretament la que obliga a les ciutats a millorar la gestió dels residus i protegir el medi ambient, i que marca que el 2025 la recollida selectiva haurà de ser del 55% del total, el 2030 del 60% i en 2035 del 65%.





Davant el comportament "incívic" dels barcelonins, Badia ha anunciat que "la recollida selectiva està estancada en el 37,7%" i cal desplegar sistemes d'individualització de la recollida domèstica en el 100% de la població, "que durà a terme amb la nova contracta "d'aquesta manera "s'impulsarà una primera caracterització per districtes. a mesura que s'implementi aquesta nova contracta, el següent pas seran els barris. I el 2025 s'arribarà a una taxa justa a nivell de llar " .





Lamentem, benvolguts lectors haver de recordar-los el següent. No es deixin enganyar, si els polítics de torn els anuncien que baixen alguna cosa, sempre llegeixin la lletra petita i comencin a preguntar-se què altre impost els pujaràn o quin els inclourà en el rebut d' "amagototis". Al final qui paga la festa, del resta però sumo, és la seva butxaca. Prenguin nota i aprenguin la lliçó.





I recordeu "l'impost just" d'Eloi Badia serà efectiu al mes de maig, en aquesta incipient estació, la primavera, on els capolls floreixen i ens produeixen mil al·lèrgies els plataners. Un moment ideal per ser un bon barceloní i reciclar com toca, així l'Ajuntament ens premiarà a tots cobrant-nos un impost de 27 euros a l'any i no de 57. Perquè segons el regidor Eloi Badia això és el "just". Gràcies alcaldessa, Colau.

















