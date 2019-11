Les tres mentides d'Eloi Badia sobre la fallida remunicipalització d'Agbar

El regidor d'aigua i energia de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha valorat aquest dijous les sentències del Suprem que avalen la societat mixta d'aigua entre AGBAR i AMB i treuen la raó al consistori.





Des que els comuns van guanyar l'alcaldia de la capital catalana, Badia ha defensat de forma continuada la necessitat de revertir la concessió de l'aigua per recuperar una gestió 100% pública pels veïns. L'Ajuntament ha intentat fins en tres ocasions la remunicipalització del servei de suministre.





Aquest matí, en una entrevista concedida a TV3, Badia ha tornat a tirar d'argumentari per criticar la resolució del Suprem. Aquests són els tres arguments falsos que ha utilitzat el regidor.













1. "La ciutadania en general vol que l'aigua es gestioni de forma pública"





Segons el baròmetre sobre la valoració de les prestacions públiques realitzat per l'Observatori de Serveis Urbans (OSUR), el 70% dels barcelonins aprova el servei municipal d'aigua que porta a terme Agbar.





Així mateix, també és el servei que té menys descontents entre els enquestats: només el 12% de la ciutadania (1 de cada 10) mostra la seva discrepància amb el servei actual.





2. "Demà mateix podríem iniciar la remunicipalització"





Badia ha fet aquest comentari un dia després de les sentències del Tribunal Suprem (TS) que avalen la societat mixta Aigües de Barcelona constituïda el 2012 per Agbar i l'AMB, i que també tomba l'anul·lació emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





De fet, el regidor ha reconegut que arrel del posicionament del Suprem el procés de remunicipalització és més costarut --"avui la situació fa una mica més de pujada"-- i que es necessitaria una majoria que l'equip de govern municipal no té per fer-la possible.





El determinant en opinió del Tribunal Suprem és la validesa i vigència de la concessió que es va concedir el 1953 fins a l'any 2047. El Suprem deixa clar que la titularitat de les infraestructures per dur a terme el servei és de SGAB, que atorgava a la societat mixta uns drets que segueixen vigents en l'actualitat.





3. "La nostra funció és vetllar per uns preus públics, i és una feinada aconseguir fer una rebaixa"





L'esmentada rebaixa de la tarifa de l'aigua ha estat una de les darreres actuacions de Badia. Tanmateix, una anàlisi detallada de quins elements de la factura pujaran i quins baixaran deixa una imatge molt diferent de la que vol transmetre l'Ajuntament.





El consistori va aprovar una baixada del rebut de l'aigua... però al mateix temps va acordar una pujada d'un 5% de la taxa de residus i també un augment de la taxa de clavegueram. Per tant, la factura final de l'aigua pot ser que baixi en la seva tarifa, però com a conseqüència de l'elevació dels impostos el compte a pagar pels consumidors podria ser fins i tot superior a l'actual.





D'altra banda, un dels principals experts en gestió de l'aigua de Catalunya, Joaquín Tornos, va explicar en una entrevista a Catalunyapress que un model íntegrament públic sense participació privada no garanteix un abaratiment dels preus per sí mateix.