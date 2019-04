El Govern ha aprovat finalment la quantitat de la liquidació del contracte de la gestió d'abastament d'aigua en alta d'Aigües Ter-Llobregat ATLL per un import de 53,8 milions d'euros a favor de l'empresa concessionària.









La liquidació, qualificada pel decret del Govern com "definitiva provisional", es realitzarà al juliol de 2019, un cop la societat aporti la documentació comptable i oficial acreditativa dels conceptes reconeguts en aquesta liquidació provisional, ha informat la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.





Aquesta quantitat és la segona que la Generalitat posa sobre la taula després de les al·legacions formulades per la societat concessionària Acciona a mitjans de gener. Malgrat que aquesta societat va afirmar que la proposta era clarament fraudulenta i que tenia una essència confiscatòria, la Generalitat va fer cas omís i va seguir endavant amb la seva proposta, elaborada per la comissió creada pel Executiu al juliol de 2018.





ACCIONA DEMANA 305 MILIONS





El 28 de febrer d'aquest any es va consumar el "retorn" de l'ATLL al si de l'administració catalana. Set anys després d'una de les majors concessions duta mai a terme per la Generalitat, l'empresa d'abastament d'aigua va tornar definitivament a mans públiques malgrat l'oposició de la concessionària, que va portar a judici a l'administració catalana.





En conversa amb aquest mitjà, fonts d'Acciona han apuntat que la companyia estudia recórrer davant els tribunals la liquidació del contracte ratificada aquest dimarts a la Generalitat. La concessionària considera que el pagament mínim per la liquidació ha de ser de 305,2 milions, una quantitat molt llunyana de la xifra oferta pel Govern.





Així mateix, Acciona no descarta presentar en un futur una altra demanda per danys i perjudicis que podria arribar, segons informes pericials elaborats en possessió de la companyia, més de 700 milions d'euros.





En total, la factura per la concessió podria costar al contribuent català ni més ni menys de 1.036 milions d'euros que haurien de ser abonats a la companyia.





"CONFISCACIÓ" I "FRAU DE LLEI"





Acciona mai ha vist el sentit jurídic de la liquidació del servei. La companyia considera que la Generalitat ha incorregut en un "frau de llei i una desviació de poder" per obtenir simplement rèdits econòmics. De fet, l'empresa arriba a qualificar aquest procés com una "confiscació" i "confiscació il·legítima".





Les diferències entre la Generalitat i la constructora parteixen de la forma en com interpreten la nul·litat del contracte de concessió. Mentre que la companyia defensa que en cap moment és nul de ple dret, sinó només anul·lable per un defecte de forma, el Govern considera que el contracte és nul d'origen.





Aquest matís ja va ser resolt pel Tribunal Suprem, que va ratificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 22 de juny de 2015. En la sentència, l'Alt Tribunal va considerar que l'adjudicació havia comptat amb irregularitats, però que el contracte d'adjudicació no era nul i que, per tant, havia de procedir a indemnitzar la concessionària per la liquidació del contracte.