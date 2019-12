L'oposició esbronca Eloy Badia pel seu nyap en la taxa de residus que encarirà el rebut de l'aigua

El ple de Barcelona d'aquest divendres 20 de desembre ha estat intens i no ha estat exempt de polèmica i intervencions dures per part de l'oposició.





Entre les diferents ordenances fiscals i altres mesures, el govern municipal de Barcelona (BComú i PSC) ha tirat endavant de forma provisional la nova taxa de serveis de recollida de residus generats en els domicilis particulars. L'aprovació d'aquest nou impost ha tirat endavant gràcies a l'abstenció d'ERC.





Aquesta nova taxa -que pretén poder aplicar el maig de 2020- es cobrarà a través del rebut de l'aigua. És l''impostàs' del regidor de Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia,que Catalunyapress ja avançava a l'octubre.





UNA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN EL REBUT DE L'AIGUA





A Barcelona hi ha 760.000 llars amb comptador domèstic d'aigua. D'aquests, 557.000 -un 73,3% - pagaran per aquest nou impost entre 27 i 51 euros a l'any - entre 2 i 4 euros per família i mes, un preu que per Badia és "assequible". L'Ajuntament de Barcelona ingressarà en les seves arques per aquest concepte un mínim d'1,5 milions d'euros i un màxim de 2,8.





Badia ha defensat que la taxa es calculi segons el tipus d'habitatge receptor del servei de subministrament domiciliari d'aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum d'aigua, un dels aspectes més qüestionats per l'oposició.









El de consum d'aigua és "l'únic indicador" de què es disposa i el que es fa servir en altres ciutats, segons al·lega Badia. Precisament és aquesta la part més polèmica d'aquesta nova taxa: el fet que es faci servir per calcular l'import de la taxa d'acord amb el consum d'aigua i no de la generació de residus.





Aquesta nova taxa local s'afegirà a la taxa de clavegueram, fent que el rebut final de l'aigua s'incrementi, malgrat les promeses de rebaixa realitzades pel regidor Badia als barcelonins i que aquest diari ha vingut advertint.





El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha demanat que es revisi la proposta perquè sigui una taxa per generació de residus en comptes de recollida de residus i ha reclamat al govern municipal que es comprometi a implantar sistemes de control individual de generació i recollida porta a porta.





REBUIG DE L'OPOSICIÓ PEL SEU AFANY RECAPTATORI





Encara avui el seu grup ha votat en contra, la regidora de JxCat Francina Vila ha manifestat la disponibilitat a votar a favor si el text que arriba a aprovació definitiva "evoluciona en un bon document" en què no pagui el mateix qui ho faci bé que qui no", com considera que passa ara. Per JxCAT, es tracta d'una taxa purament recaptatòria.





Més dures han estat les intervencions dels altres partits de l'oposició. Per al grup de Ciutadans, seria molt més útil fer campanyes de conscienciació per fomentar el reciclatge i no aprovar una taxa "com lladres de bestiar" que respon a l'"afany recaptatori de l'Ajuntament".





Per al PP, la creació d'aquesta nova taxa "és una representació de com treballa el govern municipal, amb precipitació, amb poca traça". Tot i que els populars estan d'acord amb la finalitat d'aquesta taxa, no ho estan ni en com s'ha gestat ni com es presenta. Veuen com un sense sentit el fet de calcular l'import de la taxa sobre la base del consum d'aigua i no de la generació de residus.





Per la seva banda, per a Barcelona pel canvi, es tracta d'una proposta "molt poc treballada". Comparteixen també l'objectiu de reciclar, però aquest tribut "és fruit d'una mala tècnica tributària".