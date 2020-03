Torrent fa autocrítica i censura que JxCAT i ERC es mirin "de reüll"

El president de Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que JxCat i ERC s'han "mirat de reüll en comptes d'anar cap endavant" aquesta legislatura, el que considera un error perquè implica confondre d'adversari.









Segons Torrent, les diferències d'ERC i JxCat són retòriques, tot i que ha criticat que en l'acte de Consell de la República a Perpinyà (França) de dissabte 29 alguna veu "va caure en l'error de desacreditar una eina que ha costat molt d'aconseguir" , en referència a la taula de diàleg.





Sosté que el Govern no ha sabut transmetre la utilitat de les 15 lleis i 27 decrets legislatius que ha presentat, i ha afegit: "Ens hem oblidat d'anar als barris, anar a tots els racons d'aquest país a explicar com ha de ser la república".





Sobre les pròximes eleccions catalanes, ha dit que són una oportunitat per a l'independentisme per confrontar les seves estratègies, i ha afegit que no tindria sentit allargar l'actual legislatura un cop aprovats els Pressupostos.





També s'ha referit als comptes estatals, en preguntar-li si ERC ha de recolzar-les: ha respost que "si no es veu la voluntat de resoldre el conflicte, no hi haurà legislatura a Madrid" i que el partit prendrà decisions segons com avanci políticament la resolució de aquest conflicte.