Puigneró s'ofereix com a presidenciable de JxCat

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, no ha descartat aquest divendres com a candidat de JxCat a les eleccions catalanes però tampoc a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





"Puigdemont és un gran actiu, no només per JxCat, també per al país. Descartar per a qualsevol tasca que pugui dur a terme seria una temeritat per l'independentisme", ha recalcat en una entrevista radiofònica.





Sobre si ell vol ser el candidat, Puigneró ha destacat que vol ser "útil a el país i a l'espai" que representa, de manera que estarà allà on el necessitin, i que ara és útil com a conseller de la Generalitat.





Malgrat assegurar que no li han proposat ser candidat, ha cridat a JxCat a obrir aquest debat i trobar el millor perfil per guanyar les eleccions: "Hem de trobar el millor valor. Per sort, en el nostre espai tenim molts actius per fer front a aquest repte".









PRESSIONAR L'ESTAT





També ha apostat per debatre el full de ruta de JxCat a les eleccions, que considera que passa per governar i pressionar: "Només pressionant s'aconsegueixen coses amb l'Estat".





Després apel·lar a l'independentisme a fer autocrítica després que va passar dilluns al ple de Parlament, ha criticat el president de Parlament, Roger Torrent, per deixar sense vot a president de la Generalitat, Quim Torra, en perdre la seva condició de diputat.





Així, ha lamentat que Torrent no hagi protegit els drets de Torra: "Dilluns es havia d'estar a la banda de president i no d'un òrgan administratiu com la Junta Electoral Central".





"Hi ha tres moments en aquesta legislatura que haguéssim desitjat una major valentia per part de Parlament", ha precisat Puigneró, en referència a el cas de Torra, a la investidura fallida de Puigdemont, i a la suspensió dels diputats presos i dels que viuen fora d'Espanya.





Segons Puigneró, no cal desobeir qualsevol cosa, però "uns dies abans ja havia desobeït al Parlament aprovant una resolució que deia que es defensaria l'acta de diputat de Torra".





El conseller també ha argumentat que les divisions entre JxCat i ERC s'han evidenciat al Parlament, però no al Govern, que ha actuat "de forma unitària i cohesionada".