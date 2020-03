Rufián rebutja rebaixar penes per sedició i ampliar tipus

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, rebutja que en la reforma del Codi Penal que està preparant el Govern es rebaixin les penes pel delicte de sedició, però s'ampliïn els tipus penals. En la seva opinió, amb aquesta reforma es condemnaria a la següent generació de polítics independentistes i insisteix en la seva aposta és per una Llei d'Amnistia.









Rufián adverteix que si el debat de la reforma penal es fa en aquests termes el Govern els tindrà "davant". "No té cap sentit rebaixar penes a canvi d'ampliar tipus, estaríem condemnant a la següent generació de polítics i polítiques independentistes que volen emprendre un altre tipus de processos", exclama i afegeix: "seria molt irresponsable per part nostra".





El dirigent republicà català deixa clar que ERC no ha demanat que se suprimís el delicte de sedició en el nou Codi Penal, però considera que s'ha d'eliminar "perquè ho demana el segle XXI, perquè és un delicte decimonònic" i "no té sentit" .





També recalca que per part d'ERC "mai més veuran a ningú negociar solucions personals o proposar un intercanvi de cromos", rebutjant fins i tot la possibilitat de l'indult. Aquesta última opció, explica, seria com reconèixer que els condemnats han fet un dol que han comès un delicte per posar urnes en col·legis electorals.





En una entrevista amb Europa Press, ha assenyalat que "tothom recorda la resposta de Junqueras quan li van oferir l'indult, no cal repetir-la, i és poc donat a blasfemar".





La seva aposta, recalca, és una Llei d'Amnistia amb l'objectiu de "fer un reset i començar de nou". En aquest sentit, planteja que "es netegi el tauler" com es va fer el 1977. "Si es va fer amb feixistes com no fer-ho amb demòcrates", afegeix Rufián qui considera que això "ha d'arribar" perquè del contrari "seria complicat" .