Una doctora resident a Madrid: "El nostre dia a dia ha canviat molt en l'última setmana pel coronavirus"

Una doctora resididente d'un hospital de Madrid ha volgut narrar en primera persona com estan vivint l'aplicació del protocol del Coronavirus al centre sanitari i com se senten. El relat conté elements per reflexionar per part dels que coordinen l'estratègia a nivell nacional.









La intenció d'aquesta facultativa és "compartir la meva perspectiva del coronavirus comptat des de dins dels passadissos de l'hospital". I el seu relat és el següent:





"Tot i que des de fa diverses setmanes el coronavirus ja fa estralls en altres països, semblava que a Espanya era un tema pel qual no havíem d'alarmar i el primer cas registrat al nostre hospital va ser el dia 01/03 i semblava estar en condicions d'aïllament adequades ".





Continua dient "el dia 02/03 es va realitzar una reunió per als professionals sanitaris de l'hospital; tots els que podien van intentar assistir, l'auditori estava ple i ens van donar protocols d'actuació davant de casos sospitosos, com utilitzar l'equip de protecció individual etc i un dia (o dos) després comencen a aparèixer casos de pacients positius per SARS-CoV-2 que estaven ingressats en altres serveis sense haver sospitat prèviament la infecció, per la qual cosa no s'havia utilitzat l'EPI per part de personal sanitari "el que fa que s'activi un esglaó més del protocol de coronavirus.





La doctora llavors comença a dir "molts d'aquests professionals s'han anat a casa a cuartentena, havent prendre la temperatura de tant en tant i avisar riscos laborals l'aparició de símptomes. Es va decidir realitzar la PCR passades 72 h del contacte de risc, si romania asimptomàtic i així s'ha anat fent en aquests últims dies "i com a conseqüència d'aquesta situació" des del dia 02/03 hem començat a rebre dubtes dels pacients respecte al COVID-19. hem individualitzat cada cas segons els seus antecedents, tractaments actuals i factors de risc i hem donat les recomanacions necessàries per a cada un ".





I llavors comença a estendre el pànic en aquest Hospital i "el dia 3/03 van començar a desaparèixer les màscares i gel antibacterià de les plantes i fins i tot de quiròfan de manera que ara es guarden sota clau i s'han de sol·licitar a la supervisora perquè ens les proporcioni. I el dia 04/03 es van suspendre tots els permisos als professionals del servei madrileny de salut per assistir a congressos / cursos nacionals o internacionals (la majoria d'ells s'han ajornat) ".





A mesura que transcorren els dies parla la doctora resident "el dia 05/03 se'ns va avisar que en cas d'inquietuds respecte al COVID-19 podíem escriure a un correu institucional o riscos laborals en cas de dubtes sobre mesures a prendre en el lloc de treball (He enviat un parell de correus amb dubtes i encara no m'han contestat) i a meitat de la setmana els tècnics de laboratori també s'han pronunciat per la por a contagiar-manipulant mostres de pacients infectats per la qual cosa s'han modificat protocols pre -existents i s'han resolt dubtes experts en microbiologia i riscos laborals".





Va ser avançant la setmana i "el dia 06/03 ja semblava que hi havia menys gent del que és habitual a la cafeteria de l'hospital. Els treballadors d'allà ens han manifestat que diverses persones han preguntat si es pensa tancar la cafeteria, al que han respost que no estan informats de cap cambio.Y aquest mateix dia també van restringir les visites a només 1 acompanyant per pacient a consultes, hospitalització o UCI. I s'ha prohibit el pas a el personal aliè a urgències. "





Finalment diu la doctora "Avui 08/03 amb més de 500 casos a tot Espanya i sent Madrid la CCAA que concentra la majoria de casos, als hospitals madrilenys es respira incertesa.

El nostre dia a dia ha canviat molt en l'última setmana i em temo que és probable que canviï molt més ".





Sense especulacions sinó contat des de dins d'un centre sanitari, les mesures s'estan prenent a compte gotes.





Seguirem informant ...