Un nadó de cinc mesos, segon cas confirmat a la Regió de Múrcia

La Conselleria de Salut ha informat aquest diumenge d'un segon cas confirmat de 'coronavirus' a la Regió de Múrcia. Es tracta d'un nadó de cinc mesos que també havia viatjat amb els seus pares a Madrid.





Segons han informat fonts de la Conselleria, el nadó va ingressar a l'Hospital de la Arrixaca juntament amb els seus pares, als quals se'ls realitzaran les proves aquesta mateixa nit.





El primer cas de contagi per 'coronavirus' a la Regió de Múrcia s'ha donat a conèixer aquest diumenge. En concret, es tracta d'una jove de 27 anys natural de Múrcia i que va viatjar fa una setmana a Madrid, per la qual cosa es tracta d'un cas importat.









Era la mateixa jove la que deia ahir al matí a l''1-1-2' per comunicar els seus símptomes, cosa que ha volgut destacar Villegas, perquè aquesta ha de ser la forma d'actuar quan algú sent el símptomes, romandre a casa i avisar a les autoritats sanitàries.





Els dos anàlisis confirmava la presència de virus en aquesta dona, que presentava símptomes compatibles amb la malaltia. El cas ha donat positiu a les 1.45 hores de diumenge. Des de l'inici de la propagació de virus a Europa, a la Regió de Múrcia s'havien analitzat 170 casos que havien resultat negatius.





La jove es troba ingressada amb símptomes lleus a l'hospital Verge de l'Arrixaca, designat com a centre de referència per abordar possibles casos de coronavirus i que compta amb una Unitat de Aïllament d'Alt Nivell (UAAN) per a casos de malalties infeccioses de risc, podria tornar a casa en els pròxims dies.





CONSELLS I FORMA D'ACTUAR





Davant possibles casos sospitosos per símptomes compatibles amb infecció respiratòria aguda en persones que hagin viatjat a àrees en què s'ha registrat evidència de transmissió o que hagin tingut contacte estret amb un cas probable o confirmat, la recomanació és contactar amb el telèfon únic d'emergències '1-1-2 perquè els indiquin els passos a seguir i evitin desplaçar-se als hospitals o centres sanitaris.





La Conselleria de Salut continua fent un seguiment permanent i diari de la situació i ha adoptat mesures de prevenció amb l'objectiu de reduir el trànsit de persones a l'imprescindible en els centres sanitaris, per la qual cosa recomana limitar la presència en els hospitals a un acompanyant per pacient adult atès.





Així mateix, s'aconsella als professionals sanitaris que limitin durant el període laboral les activitats que requereixin la presència de delegats de les indústries de material sanitari i farmacèutica en els centres sanitaris, especialment per tractar-se de persones que mantenen fluxos de relació amb altres comunitats.





També es suggereix que les persones que vulguin acudir a visitar a malalts hospitalitzats s'abstinguin de realitzar-les si presenten símptomes respiratoris, excepte en situacions excepcionals.





A la Regió s'ha recomanat no realitzar viatges d'estudis a causa del brot de coronavirus, i en l'àmbit sanitari, amb la finalitat de protegir els professionals sanitaris ia la població en general, s'han emès instruccions a tots els professionals sanitaris del Servei Murcià de Salut, perquè s'abstinguin durant les properes tres setmanes d'organitzar i assistir presencialment a esdeveniments, reunions científiques, congressos, seminaris o cursos de formació amb una afluència de més de 20-25 persones, tant dins com fora del territori espanyol.





També se suspenen les activitats formatives i les pràctiques d'estudiants en els centres de salut i hospitals de la Regió de Múrcia durant les pròximes tres setmanes davant l'evolució del coronavirus.