L'Ibex 35 es desploma més d'un 7% per la crisi del coronavirus

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'aquest dilluns amb una caiguda del 7,34%, el que ha portat al selectiu a situar en els 7.760,60 punts a les 9.01 hores, en una jornada marcada per la guerra del petroli i l'impacte econòmic del coronavirus.





En concret, el preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, arribava a caure aquest dilluns un 31% per cotitzar lleugerament per sobre dels 31 dòlars, en mínims des de finals del 2016, després que l'Aràbia Saudita respongués a la negativa de Rússia de sumar-se a la retallada de producció de l'OPEP amb l'anunci d'un increment del bombament de petroli i una rebaixa dels preus del cru comercialitzat per Aramco.









D'aquesta manera, el barril de petroli de referència per al Vell Continent arribava a caure abans de l'obertura de les borses europees fins als 31,02 dòlars, el seu menor preu des de finals de 2016, registrant una caiguda del 31% respecte dels 45 , 27 dòlars del tancament de divendres passat, el major retrocés des de la Guerra del Golf el 1991.





Així, l'Ibex 35 iniciava la sessió per sota de la cota psicològica dels 7.800 punts, amb tots els valors en vermell, després d'anotar-divendres una caiguda setmanal del 3,98% i acumular una caiguda del 15,28% en les dues últimes setmanes.