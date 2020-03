Calvo no garanteix la presentació dels Pressupostos de 2020

La vicepresidenta primera del Govern central, Carmen Calvo, no ha pogut garantir la presentació d'un projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2020 perquè l'Executiu encara no tenen assegurats els suports necessaris per tirar-los endavant.





En una entrevista a RNE, Calvo ha lamentat en particular l'actitud del Partit Popular per no prestar-se a donar suport uns comptes públics, el que seria "una cosa molt bona per a Espanya".





"Tant de bo tots entenguessin que el nostre país necessita uns pressupostos. Portem molts anys de situació complexa i voler, com és lògic, una legislatura amb estabilitat i amb temps per fer moltes coses que Espanya necessita abordar requeriria ia uns pressupostos nous (...) Seria molt bo per a Espanya, independentment que el govern ho digui. Els altres també haurien d'entendre, inclosa l'oposició, particularment el PP", ha assenyalat.









Segons l'opinió de Calvo, fer una oposició al Govern central "contundent" no equival a situar-se al "obstacle constant", com creu que està fent el PP, deixant-se arrossegar per Vox.





La presentació dels Pressupostos per al 2020 depèn en l'actualitat que ERC es comprometi a donar-los suport. No obstant això, el clima preelectoral a Catalunya, on ERC pugna amb Junts per Catalunya per l'hegemonia de l'espai independentista, dificulta que els republicans donin suport els comptes de l'executiu de Pedro Sánchez, un suport que Junts podria usar en contra d'ERC a la campanya.





No obstant això, i preguntada expressament per la posició d'ERC al respecte, Calvo ha afirmat que no creu que el partit independentista "estigui ara en una posició diferent" de la que va mantenir a la investidura de Pere Sánchez, quan es va abstenir.





El Govern espanyol, ha afegit, ja treballa internament en l'elaboració d'el projecte de Pressupostos, veient els ingressos que es van a tenir, la proposta de fiscalitat que farà i les polítiques de despesa.





D'altra banda, Calvo ha negat que la crisi del coronavirus vagi a retardar els canvis previstos per modificar la reforma laboral de l'anterior Govern del PP, perquè es tracta d'una qüestió de "justícia". "Cal seguir generant ocupació amb els drets dels treballadors a la taula", ha subratllat.